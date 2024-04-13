Antalya’da Teleferik Kazası: 98 Kişi Kurtuldu, Çalışmalar Sürüyor
Antalya’da Teleferik Kazası: 98 Kişi Kurtuldu, Çalışmalar Sürüyor
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan teleferiğin devrilmesi sonrasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan kaza sonrası yaklaşık 200 kişi teleferiklerde mahsur kalırken, ekiplerin çalışmaları sonrasında 98 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
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Dün yaşanan teleferik kazasında 54 yaşındaki Memiş Gümüş isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.
Kurtarma operasyonundan nefes kesen görüntüler 👇
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığını belirtti.
Kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
Teleferiklerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.
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