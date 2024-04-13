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Antalya’da Teleferik Kazası: 98 Kişi Kurtuldu, Çalışmalar Sürüyor

Antalya’da Teleferik Kazası: 98 Kişi Kurtuldu, Çalışmalar Sürüyor

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.04.2024 - 08:44

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan teleferiğin devrilmesi sonrasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan kaza sonrası yaklaşık 200 kişi teleferiklerde mahsur kalırken, ekiplerin çalışmaları sonrasında 98 kişi tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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Dün yaşanan teleferik kazasında 54 yaşındaki Memiş Gümüş isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.

Dün yaşanan teleferik kazasında 54 yaşındaki Memiş Gümüş isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve asılı kalan 15 kabindeki 98 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Kurtarma operasyonundan nefes kesen görüntüler 👇

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif görev aldığını belirtti.

Kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

Kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

'Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 543 arama kurtarma personeli ile 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans ile dron görevlendirilmiştir.'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

'Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştır. Kaza sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle, toplam 24 kişilik sağlık ekibi görevlendirilmiştir. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır, sağlık durumları ciddiyet arz etmemekte.'

Teleferiklerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.

Teleferiklerde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.

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