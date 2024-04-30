Antalya’da “Milliyet Farkı” Alan Otelin Cezası Belli Oldu: 120 Euro da İade Edildi

Antalya’da bulunan Limak Lara Otel, Türk vatandaşı olan bir kişiden yabancı bir site üzerinden yaptırdığı rezervasyon sonrasında “milliyet farkı” adı altında 120 euro ekstra para almıştı. Otelden yapılan açıklamada özür dilenmiş ancak bakanlık soruşturma başlatmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otel ile ilgili yapılan soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.