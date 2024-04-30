Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Antalya’da “Milliyet Farkı” Alan Otelin Cezası Belli Oldu: 120 Euro da İade Edildi

Antalya’da “Milliyet Farkı” Alan Otelin Cezası Belli Oldu: 120 Euro da İade Edildi

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 10:55

Antalya’da bulunan Limak Lara Otel, Türk vatandaşı olan bir kişiden yabancı bir site üzerinden yaptırdığı rezervasyon sonrasında “milliyet farkı” adı altında 120 euro ekstra para almıştı. Otelden yapılan açıklamada özür dilenmiş ancak bakanlık soruşturma başlatmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otel ile ilgili yapılan soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türk vatandaşından istenen “milliyet farkı” talebi çok tepki çekmişti.

Türk vatandaşından istenen “milliyet farkı” talebi çok tepki çekmişti.

Detaylar 👇

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otel ile ilgili açılan soruşturmanın tamamlandığını ve otele 54 bin 694 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otel ile ilgili açılan soruşturmanın tamamlandığını ve otele 54 bin 694 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Ersoy ayrıca vatandaştan alınan 120 euro ücretinde de geri iade edildiğini duyurdu.

Ersoy ayrıca vatandaştan alınan 120 euro ücretinde de geri iade edildiğini duyurdu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın