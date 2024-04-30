Antalya’da “Milliyet Farkı” Alan Otelin Cezası Belli Oldu: 120 Euro da İade Edildi
Antalya’da “Milliyet Farkı” Alan Otelin Cezası Belli Oldu: 120 Euro da İade Edildi
Antalya’da bulunan Limak Lara Otel, Türk vatandaşı olan bir kişiden yabancı bir site üzerinden yaptırdığı rezervasyon sonrasında “milliyet farkı” adı altında 120 euro ekstra para almıştı. Otelden yapılan açıklamada özür dilenmiş ancak bakanlık soruşturma başlatmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otel ile ilgili yapılan soruşturmanın sonuçlandığını duyurdu.
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Türk vatandaşından istenen “milliyet farkı” talebi çok tepki çekmişti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otel ile ilgili açılan soruşturmanın tamamlandığını ve otele 54 bin 694 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.
Ersoy ayrıca vatandaştan alınan 120 euro ücretinde de geri iade edildiğini duyurdu.
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