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Antalya'da Eşyalarıyla Birlikte Sokakta Kalan Yaşlı Çift Gözyaşları İçerisinde Yardım İstedi!

Antalya'da Eşyalarıyla Birlikte Sokakta Kalan Yaşlı Çift Gözyaşları İçerisinde Yardım İstedi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 10:50

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Antalya, Kepez'de yaşayan yaşlı bir çift eşyalarıyla birlikte sokakta kaldıklarını söyleyerek yardım istedi. Soğuk hava şartlarından dolayı zorluk yaşayan yaşlı çift, hali hazırdaki durumlarının görülmesini; seslerinin duyurulmasını istedi. Evlerine icra gelen çift, kapılarının kilitlendiğini, eşyalarla birlikte evden çıkartıldıklarını ve iki gündür sokakta yaşadıklarını ifade ederken, gözyaşlarına hakim olamadılar.

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Anltalya'nın Kepez ilçesinde hayatını sürdüren yaşlı bir çift, iki gündür sokakta kaldıklarını dile getirdiler. Soğuk hava koşullarına artık dayanamayan çift, yardım istedi.

Anltalya'nın Kepez ilçesinde hayatını sürdüren yaşlı bir çift, iki gündür sokakta kaldıklarını dile getirdiler. Soğuk hava koşullarına artık dayanamayan çift, yardım istedi.

Videoda söylenene göre, iki gün önce çiftin yaşadığı eve icra gelmiş ve kapılarına kilit vurulmuş. Bu olayın ardından da yaşlı çift, eşyalarıyla birlikte sokakta kalmış.

Videoda söylenene göre, iki gün önce çiftin yaşadığı eve icra gelmiş ve kapılarına kilit vurulmuş. Bu olayın ardından da yaşlı çift, eşyalarıyla birlikte sokakta kalmış.

Milletvekili, il ve ilçe Başkanlarına ulaşmaya çalışarak onları aradıklarını ve bir sonuç elde edemediklerini ifade eden yaşlı adam, ''Kimse gelip sormuyor, nasıl bir düzen anlamadım'' diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Milletvekili, il ve ilçe Başkanlarına ulaşmaya çalışarak onları aradıklarını ve bir sonuç elde edemediklerini ifade eden yaşlı adam, ''Kimse gelip sormuyor, nasıl bir düzen anlamadım'' diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Yaşlı çiftin konuşmasının tamamı ise bu şekilde👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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