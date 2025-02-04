Antalya'da Eşyalarıyla Birlikte Sokakta Kalan Yaşlı Çift Gözyaşları İçerisinde Yardım İstedi!

Antalya, Kepez'de yaşayan yaşlı bir çift eşyalarıyla birlikte sokakta kaldıklarını söyleyerek yardım istedi. Soğuk hava şartlarından dolayı zorluk yaşayan yaşlı çift, hali hazırdaki durumlarının görülmesini; seslerinin duyurulmasını istedi. Evlerine icra gelen çift, kapılarının kilitlendiğini, eşyalarla birlikte evden çıkartıldıklarını ve iki gündür sokakta yaşadıklarını ifade ederken, gözyaşlarına hakim olamadılar.