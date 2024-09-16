Annesiyle Almanya'ya Gidebilmek İçin Vize Başvurusu Yapan Genç, 'Ret' Yanıtını Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Annesiyle birlikte Almanya'ya gitme hayali kuran genç kadın, vize başvurusu sonucuna bakarken gözyaşlarını tutamadı. Annesinin 'ret' yanıtı aldığını söyleyen genç, 'Adamlar diyor ki 'İnandırıcı gelmedi bize', 2 tane Schengen vizen var. Haftaya ben Almanya'ya gidiyorum. Annemle de gitmek istememiştim.' dedi.