Annesiyle Almanya'ya Gidebilmek İçin Vize Başvurusu Yapan Genç, 'Ret' Yanıtını Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Annesiyle birlikte Almanya'ya gitme hayali kuran genç kadın, vize başvurusu sonucuna bakarken gözyaşlarını tutamadı. Annesinin 'ret' yanıtı aldığını söyleyen genç, 'Adamlar diyor ki 'İnandırıcı gelmedi bize', 2 tane Schengen vizen var. Haftaya ben Almanya'ya gidiyorum. Annemle de gitmek istememiştim.' dedi.
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Annesiyle birlikte Almanya'ya gidebilmek için vize başvurusunda bulunan genç kadın, zarfın içerisinden çıkan kağıtta başvurunun olumsuz sonuçlandığını görünce gözyaşlarını tutamadı.
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Annesinin Schengen vizesi olduğunu ve kendisinin de haftaya Almanya'ya gideceğini söyleyen genç, "Adamlar 'İnandırıcı gelmedi bize' demişler, annemle de gitmek istemiştim." dedi.
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