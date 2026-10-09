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Müge Anlı'daki Hamid'in TikTok Canlı Yayınından 2 Saatte Kazandığı İddia Edilen Ücret Gündem Oldu!

Müge Anlı'daki Hamid'in TikTok Canlı Yayınından 2 Saatte Kazandığı İddia Edilen Ücret Gündem Oldu!

Müge Anlı Tiktok
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 16:46
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını aramasıyla milyonları ekran başına kilitleyen Hamid Yorulmaz, şimdi de sosyal medyanın gündeminde. TikTok'ta canlı yayın açmaya başlayan genç adamın tek bir yayından ne kadar kazandığına dair ortaya atılan rakam kısa sürede herkesin dilinde. Peki iddia tam olarak ne, Hamid'in babası bulundu mu?

Kaynak: Haberler.com

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Hamid Yorulmaz, ilik nakli için biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Hamid Yorulmaz, ilik nakli için biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurmuştu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid, doğuştan talasemi hastası. Henüz üç yaşındayken annesinden ayrı kalan Hamid, çocukluğunu babaanne ve dedesinin yanında geçirdi. Babası bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını yıllar önce DNA testiyle öğrenen genç adam, ilik nakli ihtimali doğunca gerçek babasını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor' sözleri tüyleri diken diken etti.

Dosya ilerledikçe perde arkası da karıştı. Annesi Nihal Beyit tutuklandı, dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Annenin verdiği isimle 'Sakallı Hamid' olarak anılan bir adam da canlı yayına çıktı.

Müge Anlı'daki Hamid'in iki saatlik TikTok canlı yayınından yaklaşık 480 bin TL kazandığı iddia edildi.

Müge Anlı'daki Hamid'in iki saatlik TikTok canlı yayınından yaklaşık 480 bin TL kazandığı iddia edildi.

Asıl bomba sosyal medyadan geldi. Hamid TikTok'ta canlı yayın açınca ekranına izleyiciler akın etti, sanal hediyeler de art arda yağdı. Ortaya atılan iddiaya göre genç adam, yaklaşık iki saat süren ilk yayınından 480 bin TL civarında kazanç elde etti. Hediye yağmuru 8 Ekim'de konuşulmaya başlamıştı, rakam ise aynı gece geç saatlerde ortaya atıldı.

Yayını kaç kişinin izlediği konusunda ise farklı rakamlar dolaşıyor: Kimi 15 bin, kimi ortalama 30 bin izleyiciden söz ediyor. TikTok'ta canlı yayında gönderilen hediyeler platformun koşullarına göre gelire dönüşebiliyor. Ancak rakamı doğrulayan bir açıklama yok; tutar şimdilik yalnızca iddia olarak konuşuluyor.

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Hamid Yorulmaz'a MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan iş teklifi gelmişti, babası ise hâlâ belirsiz.

Hamid Yorulmaz'a MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan iş teklifi gelmişti, babası ise hâlâ belirsiz.

Hamid'in hikâyesine sessiz kalmayan ünlüler de oldu. MasterChef'in jürisi Danilo Zanna, İzmir Balçova'da açmaya hazırlandığı restoranda genç adama iş imkânı sunmak istediğini Müge Anlı'ya iletti. İzmir'de restoran işleten Berna Kahraman da maaşlı ve sigortalı bir iş teklifinde bulundu, Sağlık Bakanlığı da tedavi süreci için devreye girdi. Müge Anlı ve ekibi de yarım kalan lise eğitimini tamamlaması için destek sözü verdi.

Herkesin aklındaki soru ise aynı: Hamid'in babası bulundu mu? 'Sakallı Hamid' DNA testi yaptırmayı kabul etti ama henüz kamuoyuyla paylaşılmış kesin bir sonuç yok.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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