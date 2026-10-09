Müge Anlı'daki Hamid'in TikTok Canlı Yayınından 2 Saatte Kazandığı İddia Edilen Ücret Gündem Oldu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid, doğuştan talasemi hastası. Henüz üç yaşındayken annesinden ayrı kalan Hamid, çocukluğunu babaanne ve dedesinin yanında geçirdi. Babası bildiği Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını yıllar önce DNA testiyle öğrenen genç adam, ilik nakli ihtimali doğunca gerçek babasını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. 'Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor' sözleri tüyleri diken diken etti.

Dosya ilerledikçe perde arkası da karıştı. Annesi Nihal Beyit tutuklandı, dayısı Mehmet Yorulmaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Annenin verdiği isimle 'Sakallı Hamid' olarak anılan bir adam da canlı yayına çıktı.