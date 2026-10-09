Müge Anlı'daki Hamid'in TikTok Canlı Yayınından 2 Saatte Kazandığı İddia Edilen Ücret Gündem Oldu!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te biyolojik babasını aramasıyla milyonları ekran başına kilitleyen Hamid Yorulmaz, şimdi de sosyal medyanın gündeminde. TikTok'ta canlı yayın açmaya başlayan genç adamın tek bir yayından ne kadar kazandığına dair ortaya atılan rakam kısa sürede herkesin dilinde. Peki iddia tam olarak ne, Hamid'in babası bulundu mu?
Kaynak: Haberler.com
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Hamid Yorulmaz, ilik nakli için biyolojik babasını bulmak üzere Müge Anlı'ya başvurmuştu.
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Müge Anlı'daki Hamid'in iki saatlik TikTok canlı yayınından yaklaşık 480 bin TL kazandığı iddia edildi.
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Hamid Yorulmaz'a MasterChef jürisi Danilo Zanna'dan iş teklifi gelmişti, babası ise hâlâ belirsiz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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