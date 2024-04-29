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Amerika'da 44 Katlı Bir Gökdelen Sadece 3.6 Milyon Dolara Satıldı

Amerika'da 44 Katlı Bir Gökdelen Sadece 3.6 Milyon Dolara Satıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 18:14

Ülkemizde konut fiyatlarının gün geçtikçe yükseldiği bir gerçek. Peki tüm dünyada durum böyle mi?

 Amerika'nın St. Louis kentinde 44 katlı bir gökdelen, yalnızca 3.6 milyon dolara satıldı!

Kaynak: https://www.boredpanda.com/st-louis-s...
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ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde 2006 yılında inşa edilen tam 44 katlı bir gökdelen, 3.6 milyon dolara satıldı.

ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde 2006 yılında inşa edilen tam 44 katlı bir gökdelen, 3.6 milyon dolara satıldı.

ST. Louis'nin en yüksek binalarından biri olan bu bina, 2006 yılında tam 205 milyon dolara alıcı bulmuştu. Bir iş yeri olan bu gökdelen, Nisan ayının başlarında yeniden el değiştirdi.

10 Nisan'da satışı yapılan gökdelen, inşa edildiği günden bugüne oldukça değer kaybetti.

10 Nisan'da satışı yapılan gökdelen, inşa edildiği günden bugüne oldukça değer kaybetti.

Öyle ki gökdelenin iki yıl önce 4.5 milyon dolara başka bir alıcıya satıldığı aktarılmıştı. Bu sene 3.6 milyon dolara satılan gökdelenin metrekare değeri 18 yıl içerisinde yaklaşık 140 dolardan 2,5 dolara kadar düştü.

Uzun süredir boş olduğu belirtilen gökdelen, 2023 yılında "çürüyen alanlar" listesine dahil edilmişti.

Uzun süredir boş olduğu belirtilen gökdelen, 2023 yılında "çürüyen alanlar" listesine dahil edilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda binayı satan alan gayrimenkul yatırımcısı, gökdelene 306 daire, 300 otel odası yapmayı planladığını açıklamış ancak planını gerçekleştirmemişti.

Zamanında 205 milyon dolara satılan bu gökdelenin artık rağbet görmemesinin sebebi ise pandeminin ardından hayatlarımıza giren ve çoğu yerde kalıcı olan evden çalışma sistemi.

Zamanında 205 milyon dolara satılan bu gökdelenin artık rağbet görmemesinin sebebi ise pandeminin ardından hayatlarımıza giren ve çoğu yerde kalıcı olan evden çalışma sistemi.

Son birkaç yıldır boş olan bu gökdelen, ABD'nin en büyük ikinci boş ofis binası olarak anılıyor. Şimdi New York'daki bir stüdyo daire parasına satılmış olsa da ilerideki akıbeti merak konusu...

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