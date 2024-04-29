Amerika'da 44 Katlı Bir Gökdelen Sadece 3.6 Milyon Dolara Satıldı
Amerika'da 44 Katlı Bir Gökdelen Sadece 3.6 Milyon Dolara Satıldı
Kaynak: https://www.boredpanda.com/st-louis-s...
Ülkemizde konut fiyatlarının gün geçtikçe yükseldiği bir gerçek. Peki tüm dünyada durum böyle mi?
Amerika'nın St. Louis kentinde 44 katlı bir gökdelen, yalnızca 3.6 milyon dolara satıldı!
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ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde 2006 yılında inşa edilen tam 44 katlı bir gökdelen, 3.6 milyon dolara satıldı.
10 Nisan'da satışı yapılan gökdelen, inşa edildiği günden bugüne oldukça değer kaybetti.
Uzun süredir boş olduğu belirtilen gökdelen, 2023 yılında "çürüyen alanlar" listesine dahil edilmişti.
Zamanında 205 milyon dolara satılan bu gökdelenin artık rağbet görmemesinin sebebi ise pandeminin ardından hayatlarımıza giren ve çoğu yerde kalıcı olan evden çalışma sistemi.
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