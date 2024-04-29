Cüneyt Öztürk Beyaz Yakalının Son Durumunu Özetledi: "Tek Suçları İyi Okullarda Okumak, Vergilerini Ödemek"
Cüneyt Öztürk Beyaz Yakalının Son Durumunu Özetledi: "Tek Suçları İyi Okullarda Okumak, Vergilerini Ödemek"
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube yayınlarında beyaz yakalı eğitimli çalışan kesimin son durumuna yönelik önemli bir tespitte bulundu.
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YouTube yayınlarıyla ilgi çeken gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de beyaz yakalı yani eğitimli çalışan kesimin geldiği son duruma yönelik önemli bir değerlendirme yaptı.
Türkiye'de 1 numaralı konunun ekonomi olduğunu söyleyen Cüneyt Özdemir, "Millet ayın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor" dedi. Özdemir'in maaşlara yönelik kullandığı ifadeler ilgi çekti:
"Beyaz yakalılar sistemin yeni mağdurları oldular... Tek suçları iyi okullarda okumak, vergilerini ödemek, ülkeye inanmak!"
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