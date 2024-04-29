Cüneyt Öztürk Beyaz Yakalının Son Durumunu Özetledi: "Tek Suçları İyi Okullarda Okumak, Vergilerini Ödemek"

Emekli 10 bin lirayla Survivor oynuyor. Diğer yandan beyaz yaka diye bir şey kalmadı. Beyaz yakalılar gerçekten bu ülkenin kara koyunları oldular. Türkiye'nin en iyi okullarında okuyanlar, doktor oldular, ekonomist oldular, öğretmen oldular, avukat oldular, hakim oldular, savcı oldular. Ancak şu anda bir tane sıvacının kazandığı paranın ancak 3'te birini kazanabiliyorlar. Dünyanın hiçbir yerinden eğitim ve eğitilmiş insanlar bu kadar cezalandırılmamıştır.