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Cüneyt Öztürk Beyaz Yakalının Son Durumunu Özetledi: "Tek Suçları İyi Okullarda Okumak, Vergilerini Ödemek"

Cüneyt Öztürk Beyaz Yakalının Son Durumunu Özetledi: "Tek Suçları İyi Okullarda Okumak, Vergilerini Ödemek"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 17:55

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube yayınlarında beyaz yakalı eğitimli çalışan kesimin son durumuna yönelik önemli bir tespitte bulundu.

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YouTube yayınlarıyla ilgi çeken gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de beyaz yakalı yani eğitimli çalışan kesimin geldiği son duruma yönelik önemli bir değerlendirme yaptı.

YouTube yayınlarıyla ilgi çeken gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de beyaz yakalı yani eğitimli çalışan kesimin geldiği son duruma yönelik önemli bir değerlendirme yaptı.

Özdemir, İstanbul'da İBB'nin Ekrem İmamoğlu döneminde açtığı kreşlerin Prof. Dr. Selçuk Şirin'in fikri olduğunu, sadece eğitim ve çocuk gelişiminde değil kadınların istihdamda yer almasında da etkili olduğunu söyledi.

Türkiye'de 1 numaralı konunun ekonomi olduğunu söyleyen Cüneyt Özdemir, "Millet ayın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor" dedi. Özdemir'in maaşlara yönelik kullandığı ifadeler ilgi çekti:

Türkiye'de 1 numaralı konunun ekonomi olduğunu söyleyen Cüneyt Özdemir, "Millet ayın sonunu nasıl getireceğini düşünüyor" dedi. Özdemir'in maaşlara yönelik kullandığı ifadeler ilgi çekti:

Emekli 10 bin lirayla Survivor oynuyor. Diğer yandan beyaz yaka diye bir şey kalmadı. Beyaz yakalılar gerçekten bu ülkenin kara koyunları oldular. Türkiye'nin en iyi okullarında okuyanlar, doktor oldular, ekonomist oldular, öğretmen oldular, avukat oldular, hakim oldular, savcı oldular. Ancak şu anda bir tane sıvacının kazandığı paranın ancak 3'te birini kazanabiliyorlar. Dünyanın hiçbir yerinden eğitim ve eğitilmiş insanlar bu kadar cezalandırılmamıştır. 

"Beyaz yakalılar sistemin yeni mağdurları oldular... Tek suçları iyi okullarda okumak, vergilerini ödemek, ülkeye inanmak!"

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