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Dolar Düşecek! ABD'li Dev Bankadan Türk Lirası Tavsiyesi

Dolar Düşecek! ABD'li Dev Bankadan Türk Lirası Tavsiyesi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.04.2024 - 16:47

Citi Bank stratejistleri, TL'nin dolar karşısında değerleneceğini öngörerek önerilerini bu yönde belirledi.

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Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Gelecek birkaç ay Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri olacağı öngörüsünde bulunan Citi analistleri, 6 aylık forward işlemlerde TL'nin dolar karşısında değerleneceğini belirtti.

Risk de var!

Risk de var!

Citi stratejistleri, uzun süre seçim olmayacağı öngörüsüyle 'TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır' değerlendirmesinde faiz artışı tahminini temkinli belirtirken, tavsiyeye yönelik riskler arasında, 'TCMB’nin duruşunun daha güvercin bir duruşa doğru ani bir şekilde değiştirilmesi de yer alıyor' denildi. 

Faiz artışına yönelik, 'Enflasyonun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz' denildi.

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından uzun pozisyon (doların yükselişine yönelik) açan Citi stratejistleri, Haziran 2023 sonunda bu pozisyonları kapattıklarını duyurmuştu.

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından uzun pozisyon (doların yükselişine yönelik) açan Citi stratejistleri, Haziran 2023 sonunda bu pozisyonları kapattıklarını duyurmuştu.

2023 yılı sonunda da 2024 yılında dolar kurunun yıl sonunda 40 lira olmasını beklediklerini açıklamışlardı.

Sosyal medyada da Citi'nin dolar/TL öngörüsü yorumlandı.

Sosyal medyada da Citi'nin dolar/TL öngörüsü yorumlandı.
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İşte o yorumlardan bazıları👇

İşte o yorumlardan bazıları👇
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Dolar/TL son 4 işlem gününde gerilerken,

Dolar/TL son 4 işlem gününde gerilerken,
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Haftaya başlarken 32 liranın altını görmüştü.

Haftaya başlarken 32 liranın altını görmüştü.
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Yabancı kurumlar TCMB'den faiz artırımı beklentisini sürdürüyor.

Yabancı kurumlar TCMB'den faiz artırımı beklentisini sürdürüyor.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Dolar/TL daha da düşer mi?

Dolar/TL daha da düşer mi?
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