Dolar Düşecek! ABD'li Dev Bankadan Türk Lirası Tavsiyesi
Dolar Düşecek! ABD'li Dev Bankadan Türk Lirası Tavsiyesi
Citi Bank stratejistleri, TL'nin dolar karşısında değerleneceğini öngörerek önerilerini bu yönde belirledi.
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Citi, dolara karşı TL’de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.
Risk de var!
Mayıs 2023 seçimlerinin ardından uzun pozisyon (doların yükselişine yönelik) açan Citi stratejistleri, Haziran 2023 sonunda bu pozisyonları kapattıklarını duyurmuştu.
Sosyal medyada da Citi'nin dolar/TL öngörüsü yorumlandı.
İşte o yorumlardan bazıları👇
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Dolar/TL son 4 işlem gününde gerilerken,
Haftaya başlarken 32 liranın altını görmüştü.
Yabancı kurumlar TCMB'den faiz artırımı beklentisini sürdürüyor.
Siz ne dersiniz?
Dolar/TL daha da düşer mi?
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