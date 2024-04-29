Dolar Düşecek! ABD'li Dev Bankadan Türk Lirası Tavsiyesi

Citi stratejistleri, uzun süre seçim olmayacağı öngörüsüyle 'TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır' değerlendirmesinde faiz artışı tahminini temkinli belirtirken, tavsiyeye yönelik riskler arasında, 'TCMB’nin duruşunun daha güvercin bir duruşa doğru ani bir şekilde değiştirilmesi de yer alıyor' denildi.

Faiz artışına yönelik, 'Enflasyonun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz' denildi.