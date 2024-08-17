Alpay Özalan Kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri ve Siyasetçi Kimliği
Alpay Özalan Kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri ve Siyasetçi Kimliği
Siyaset gündeminde dikkat çeken vekiller arasında eski futbolcu Alpay Özalan da yer alıyor. Son günlerde Meclis'in gündemi ile birlikte milletvekillerinin açıklamaları ve kim oldukları da merak ediliyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın hayatı ve kariyeri de vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan hangi görevlerde bulundu?
İşte, detaylar...
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Fehmi Alpay Özalan Kimdir?
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Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri
Alpay Özalan'ın Siyasetçi Kimliği
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