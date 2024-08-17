Alpay Özalan Kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri ve Siyasetçi Kimliği

Alpay Özalan, futbol kariyeri Altay Spor Klübünde başlamış, profesyonel olarak ise 1991 yılında Soma Linyitspor'da sahaya inmiştir. Futbol kariyeri boyunca sırası ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) top oynamıştır.

1992 ila 2008 yıllarında A Milli Takımda forma giymiş, 127 maçta sahaya inmiştir. 93 yılında Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluğu tatmış, 96 yılında ise Dünya Olimpiyat Fair Play ödülü alan ilk ve tek Türk futbolcu olmuştur. Özalan ayrıca, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu olarak da tanınmaktadır.

2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasında kadroda yerini almış ve FIFA World Cup All Star Team'e giren ilk Türk sporcu olmuştur. Bu dönemde Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçilmiştir. Dünya Kupası'nın ardıdan 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' almıştır. Özalan, futbol kariyerini Almanya'da noktaladıktan sonra bir süre de teknik direktör olarak kariyerine devam etmiştir. Teknik direktörlük kariyerini ise Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nün ardından noktalamıştır.