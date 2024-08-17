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Alpay Özalan Kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri ve Siyasetçi Kimliği

Alpay Özalan Kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri ve Siyasetçi Kimliği

AK Parti Alpay Özalan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 17:55

Siyaset gündeminde dikkat çeken vekiller arasında eski futbolcu Alpay Özalan da yer alıyor. Son günlerde Meclis'in gündemi ile birlikte milletvekillerinin açıklamaları ve kim oldukları da merak ediliyor. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın hayatı ve kariyeri de vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Peki, Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan hangi görevlerde bulundu? 

İşte, detaylar...

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Fehmi Alpay Özalan Kimdir?

Fehmi Alpay Özalan Kimdir?

Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2018 yılından beri siyasi kimliği ile dikkat çeken Özalan, eski milli futbolcu ve teknik direktördür. 

27. ve 28. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir milletvekili Fehmi Alpay Özalan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri

Alpay Özalan'ın Futbol Kariyeri

Alpay Özalan, futbol kariyeri Altay Spor Klübünde başlamış, profesyonel olarak ise 1991 yılında Soma Linyitspor'da sahaya inmiştir. Futbol kariyeri boyunca sırası ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), İncheon United (Güney Kore), Urawa Red Diamonds (Japonya) ve FC Köln (Almanya) top oynamıştır. 

1992 ila 2008 yıllarında A Milli Takımda forma giymiş, 127 maçta sahaya inmiştir. 93 yılında Akdeniz Olimpiyatları'nda şampiyonluğu tatmış, 96 yılında ise Dünya Olimpiyat Fair Play ödülü alan ilk ve tek Türk futbolcu olmuştur. Özalan ayrıca, Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu olarak da tanınmaktadır. 

2002 yılında Dünya Kupası'nda üçüncülük kupasında kadroda yerini almış ve FIFA World Cup All Star Team'e giren ilk Türk sporcu olmuştur. Bu dönemde Asya'nın en iyi defans oyuncusu seçilmiştir. Dünya Kupası'nın ardıdan 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' almıştır. Özalan, futbol kariyerini Almanya'da noktaladıktan sonra bir süre de teknik direktör olarak kariyerine devam etmiştir. Teknik direktörlük kariyerini ise Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü'nün ardından noktalamıştır.

Alpay Özalan'ın Siyasetçi Kimliği

Alpay Özalan'ın Siyasetçi Kimliği

Alpay Özalan, futbol kariyerini noktaladıktan sonra siyaset sahnesinde adından söz ettirmeye başladı. Özalan, 2018 yılında Ak Parti çatısı aldında yer almaya başladı. 27. ve 28. dönem Milletvekili Özalan, 2018 ve 2023 yıllarında gerçekleştirlen Türkiye Genel Seçimlerinde Ak Parti İzmir milletvekili seçilmiştir.

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