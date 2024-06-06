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Almanya'yı 11-0 Yendik: Ampute Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Almanya'yı 11-0 Yendik: Ampute Milli Futbol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 15:52

Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda grup maçlarını namağlup tamamlayan Ampute Milli Futbol Takımımız çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek, yarı finale çıktı.

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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın Çeyrek Finali'nde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın Çeyrek Finali'nde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılar, ilk yarıyı Muhammet Yeğen'in iki, Kemal Güleş'in de bir golüyle 3-0 önde kapattı.

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılar, ilk yarıyı Muhammet Yeğen'in iki, Kemal Güleş'in de bir golüyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha da etkili bir performans sergileyen Ampute Milli Futbol Takımımız, Ömer Güleryüz'ün 3, Rahmi Özcan'ın 2, Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın birer golüyle karşılaşmadan 11-0 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.

İkinci yarıda daha da etkili bir performans sergileyen Ampute Milli Futbol Takımımız, Ömer Güleryüz'ün 3, Rahmi Özcan'ın 2, Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın birer golüyle karşılaşmadan 11-0 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.
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Milliler, Polonya-İrlanda maçının galibiyle yarın TSİ 16.30'da yarı final maçına çıkacak.

Milliler, Polonya-İrlanda maçının galibiyle yarın TSİ 16.30'da yarı final maçına çıkacak.
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