Gurur Tablosu: Dört Milli Futbolcumuz Golden Boy Ödülüne Aday Gösterildi
Gurur Tablosu: Dört Milli Futbolcumuz Golden Boy Ödülüne Aday Gösterildi
İtalyan spor gazetesi Tuttosport, Avrupa'nın en yetenekli 21 yaş altı futbolcusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024 yılının haziran ayı güncellemesini yayımladı. Genç oyuncuların performanslarına göre şekillenen Golden Boy listesinin ilk 100'ünde dört milli futbolcumuz yer aldı.
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İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport'un 2003 yılından bu yana düzenlediği Golden Boy ödülü için bu yılki 100 kişilik aday listesinde Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Yasin Özcan yer aldı.
Barcelona'dan Lamine Yamal listenin zirvesindeki yerini korurken Yamal'ı, Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.
Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken, bu oyuncuların yerini Barcelona'dan Pau Cubarsi ve Bayern Münih'ten Aleksandar Pavlovic aldı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, 19., Juventus'tan Kenan Yıldız 32., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 59. ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan 67. sırada kendine yer buldu.
Golden Boy 2024 Ödülü ilk 10
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