Gurur Tablosu: Dört Milli Futbolcumuz Golden Boy Ödülüne Aday Gösterildi

İtalyan spor gazetesi Tuttosport, Avrupa'nın en yetenekli 21 yaş altı futbolcusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024 yılının haziran ayı güncellemesini yayımladı. Genç oyuncuların performanslarına göre şekillenen Golden Boy listesinin ilk 100'ünde dört milli futbolcumuz yer aldı.