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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Sürekli Almanya'yı Övenleri Tiye Aldı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Sürekli Almanya'yı Övenleri Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.03.2025 - 14:01 Son Güncelleme: 09.03.2025 - 15:24

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Son yıllardaki ekonomik dalgalanmalar pek çok kişinin rotasını yurt dışına çevirmesine sebep oldu.  Farklı kültürler, yeni deneyimler ve belki de daha iyi yaşam koşulları arayışı, bu rotayı çizenlerin temel motivasyonları arasında yer alıyor. Ancak bu yolculuk, her ne kadar heyecan verici olsa da, kendi içinde bir dizi zorluk ve belirsizlik barındırıyor. 

Yurt dışına çıkmak isteyenlerin ilk durağı Almanya oluyor. Almanya'da çok uzun yıllardır yaşayan Türkler var bildiğiniz üzere. Almanya'ya yeni gidenler ve uzun yıllardır orada yaşayanlar arasında bir çatışmaya sebep oldu. Kimileri Almanya'nın taşını toprağını överken, kimileri ise Almanya'nın çok kötü durumda olduğunu fakat kurulu düzenleri olduğu için Türkiye'ye geri dönemediklerini söylüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGihycDCALG/
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Almanya'da yaşam ile ilgili videolar çeken 'hikaye_soylebasliyor' isimli içerik üreticisi bu sefer de Almanya'yı fazla övenleri tiye aldı.

Almanya'da yaşam ile ilgili videolar çeken 'hikaye_soylebasliyor' isimli içerik üreticisi bu sefer de Almanya'yı fazla övenleri tiye aldı.

"Batsın kurulu düzen" diyerek bitirdiği video yine izleyenleri güldürdü.

"Batsın kurulu düzen" diyerek bitirdiği video yine izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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