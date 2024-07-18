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Ali Koç ile Gerginlik Yaşayan Mehmet Büyükekşi Toplantıdan Çıkış Yaptı!

Ali Koç ile Gerginlik Yaşayan Mehmet Büyükekşi Toplantıdan Çıkış Yaptı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 15:54

TFF'nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik yaşandı. Yaşananların ardından Büyükekşi ve Yusuf Günay'ın, hararetli şekilde konuşarak toplantıdan çıkış yaptığı yaptığı ifade edildi. (Sports Digitale)

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Türk futbolunun kaderini belirleyecek TFF'nin başkanlık seçiminde tartışmalı anlar yaşandı.

Türk futbolunun kaderini belirleyecek TFF'nin başkanlık seçiminde tartışmalı anlar yaşandı.

Seçim öncesinde konuşma yapan delegelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, söz aldı.

Seçim öncesinde konuşma yapan delegelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, söz aldı.

Koç, Büyükekşi'ye "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz." dedi.

Koç, Büyükekşi'ye "Sayın Büyükekşi, seçildiğiniz taktirde bu şekilde seçilmek sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Onurlu, şerefli bir insan bu şekilde aday olmaz." dedi.

Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un sözlerine tepki gösterince Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi. Koç, son sözünü geri aldığını ifade etti.

Mehmet Büyükekşi, Ali Koç'un sözlerine tepki gösterince Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi. Koç, son sözünü geri aldığını ifade etti.

Bu sözlerin ardından Büyükekşi, toplantıdan çıktı. 👇

Bu sözlerin ardından Büyükekşi, toplantıdan çıktı. 👇
twitter.com
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Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi arasında yaşananlar. 👇

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osman bosman

Allah'tan beşiktaş değilsiniz, size bir şey yapamazlar

rabarbaci

Türkiye evreninde yine bir şeyler yaşanıyor. Yıllardır üst düzey uluslararası bir görevde bulunan saygın bir yöneticinin çirkin yollarla adaylıktan çekilmesi... Devamını Gör

GardıropFuat

kulüpler birliği eğer bu seçilirse ligi boykot etmeli gs hariç. çünkü bu adamla olmaz gs tek takılsın ligde.