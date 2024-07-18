Ali Koç ile Gerginlik Yaşayan Mehmet Büyükekşi Toplantıdan Çıkış Yaptı!

TFF'nin Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik yaşandı. Yaşananların ardından Büyükekşi ve Yusuf Günay'ın, hararetli şekilde konuşarak toplantıdan çıkış yaptığı yaptığı ifade edildi. (Sports Digitale)