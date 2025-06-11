Alfa Romeo Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale ve Giulia Güncel Fiyatları

İtalyan otomotiv üreticsi Alfa Romeo, Haziran ayı fiyatlarını açıkladı. İtalya'nın Milano şehrinde kurulan Alfa Romeo, 1910 yılından beri sportif ruhu ve lüks anlayışı otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Zarif İtalyan tasarımları, motor gücü ve kalitesiyle tercih edilen marka bu yıl da segmentinin fark yaratanları arasında yer alıyor. Peki, Alfa Romeo Elettrica, Ibrida, Tonale, Giulia ve Stelvio ne kadar oldu?

İşte, Alfa Romeo'nun Haziran ayı fiyatları