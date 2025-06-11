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DS Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

DS Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 10:23

Fransız otomotiv üreticisi DS, Haziran ayı fiyatlarını açıkladı. 2014 yılında Citroen'den ayrılan ve 2018 yılında PSA çatısı altında faaliyet başlayan DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Fransız üreticinin avantajlı fiyatları ise son yıllarda otomobil tutkunlarının önde gelen tercihleri arasında yerini almasını sağlıyor. Peki, DS 4, 7 ve 9 Haziran ayında ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Haziran ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

Fransız otomotiv üreticisi DS, 10 Haziran'dan itibaren geçerli fiyatlarını duyurdu. DS tarafından tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.

DS 4 Fiyat Listesi Haziran 2025

DS 4 Fiyat Listesi Haziran 2025

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.335.400 TL

DS 7 Fiyat Listesi Haziran 2025

DS 7 Fiyat Listesi Haziran 2025

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 3.300.200 TL

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.256.900 TL

  • DS 7 PERFORMANCE PLUG-IN HYBRID AWD 360 (Model Yılı: 2025) - 4.634.643 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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