DS Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomotiv üreticisi DS, Haziran ayı fiyatlarını açıkladı. 2014 yılında Citroen'den ayrılan ve 2018 yılında PSA çatısı altında faaliyet başlayan DS, Peugeot tarafından denetleniyor. Fransız üreticinin avantajlı fiyatları ise son yıllarda otomobil tutkunlarının önde gelen tercihleri arasında yerini almasını sağlıyor. Peki, DS 4, 7 ve 9 Haziran ayında ne kadar oldu?
İşte, DS'nin Haziran ayı fiyatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DS Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DS 4 Fiyat Listesi Haziran 2025
DS 7 Fiyat Listesi Haziran 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın