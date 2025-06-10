Mini Fiyat Listesi Haziran 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

BMW Grup çatısı altında faaliyet gösteren Mini Cooper, Haziran ayı fiyat listelerini yayımladı. Mini, yıllardır spor araba denilince ilk akla gelen markalar arasında yerini alıyor. Marka, genç ve dinamik bir kitle tarafından tercih ediliyor. Yıllar geçse de değişmeyen modern çizgisi, şıklığı ve dinamik tarzıyla bu ay da otomobil tutkunlarının gözdesi olacak gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin Haziran ayı kampanyaları ve fiyat listesi

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