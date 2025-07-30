Alanya Kahvaltı Mekanları: Güne Lezzetli Başlamak İsteyenler İçin En Keyifli Adresler!
Alanya kahvaltı mekanları güne keyifli başlamak isteyenler için birbirinden farklı alternatifler sunuyor. Serpme kahvaltıdan kahvaltı tabağına, doğa içinde huzurlu adreslerden deniz manzaralı şehir mekanlarına kadar Alanya kahvaltı seçenekleri oldukça geniş. Tatilde ya da hafta sonu kaçamağında “Alanya’da kahvaltı nerede yapılır?” diye düşünenler için, hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından beğenilen en iyi mekan önerilerini sizin için listeledik.
Teras Cafe & Restaurant
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Cafe Local
Keyf-i Ala
Konaktepe Restaurant
Yamaç Cafe
Bergamot Coffee
Konak Cafe & Restaurant
Cafe Zeytin Dalı
Zirve Restaurant
Tersane Cafe
Ada Piknik
Dimçayı Pınarbaşı Restaurant
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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