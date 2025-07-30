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Alanya Kahvaltı Mekanları: Güne Lezzetli Başlamak İsteyenler İçin En Keyifli Adresler!

Alanya Kahvaltı Mekanları: Güne Lezzetli Başlamak İsteyenler İçin En Keyifli Adresler!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2025 - 10:59

Alanya kahvaltı mekanları güne keyifli başlamak isteyenler için birbirinden farklı alternatifler sunuyor. Serpme kahvaltıdan kahvaltı tabağına, doğa içinde huzurlu adreslerden deniz manzaralı şehir mekanlarına kadar Alanya kahvaltı seçenekleri oldukça geniş. Tatilde ya da hafta sonu kaçamağında “Alanya’da kahvaltı nerede yapılır?” diye düşünenler için, hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından beğenilen en iyi mekan önerilerini sizin için listeledik.

Teras Cafe & Restaurant

Teras Cafe & Restaurant

Deniz manzarası eşliğinde kahvaltı etmek isteyenler için ideal bir seçenek. Serpme kahvaltısıyla öne çıkan mekan, sakin atmosferiyle dikkat çekiyor.

Adres: Büyükhasbahçe, Bektaş Cd. no:47, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: alanyaterascafe

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Muhtarın Yeri

Muhtarın Yeri

Alanya kahvaltı denince ilk akla gelen yerlerden biri olan Muhtarın Yeri, bol çeşitli serpme kahvaltısıyla tanınıyor. Kahvaltı menüsünde hem klasik ürünlere hem de sıcak seçeneklere yer veriliyor. Sade ama doyurucu sunum anlayışı, özellikle uzun vakit geçirilecek sabahlar için tercih sebebi.

Adres: Hisariçi, Kale Cd. No:40, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: alanyakalemuhtarinyeri

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Cafe Local

Cafe Local

Cafe Local, özellikle sabah saatlerinde sakinliği tercih edenler tarafından öneriliyor. Alanya kahvaltı mekanları arasında sade ama dikkat çekici yapısıyla yer edinen mekanda, klasik ürünlerin yanında bazı alternatif tatlara da yer veriliyor. Kahvaltıda çok çeşit aramayan ancak her şeyin özenli sunulmasını bekleyenler için uygun bir tercih olarak öne çıkıyor.

Adres: Saray, Yunus Emre Cd. No:16, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: cafelocalalanya

Konum

Keyf-i Ala

Keyf-i Ala

Zengin kahvaltı menüsüyle dikkat çeken Keyf-i Ala, klasik serpme kahvaltı sevenler kadar kahvaltı tabağı tercih eden misafirler için de uygun seçenekler sunuyor. Ürünler arasında çeşitli peynirler, taze yeşillikler, reçel ve zeytin alternatifleri bulunuyor. Kahvaltı sunumundaki düzen ve servis hızı, kullanıcı yorumlarında beğeniyle karşılanıyor

Adres: Küçükhasbahçe, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: keyfi_ala_alanya

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Konaktepe Restaurant

Konaktepe Restaurant

Geniş masaları ve bol çeşitli kahvaltı sunumlarıyla Alanya kahvaltı kültürünü destekleyen mekanlardan biri olan Konaktepe, hem klasik hem de yöresel seçeneklere yer veriyor. Kullanıcı yorumlarında kahvaltı servisinin doyurucu olması ve uzun sohbetlere uygun yapısı sıkça vurgulanıyor. Sıcak ve soğuk ürün dengesiyle göze çarpan mekan, hafta sonları için kalabalık kahvaltı planlarına uygun bir tercih.

Adres: Yaylalı Köyü, Kestel, 07450 Alanya/Antalya

Instagram: konaktepe07

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Yamaç Cafe

Yamaç Cafe

Kahvaltı sunumlarında sadelik ve özenli sunum arayanların tercih ettiği Yamaç Cafe, serpme kahvaltısında taze ürünlere yer veriyor. Yeşillikler, peynir çeşitleri, yumurta ve zeytin gibi temel ürünlerin özenli biçimde sunulması kullanıcılar tarafından olumlu yorumlanıyor. Alanya kahvaltı mekanları listesinde sade ama şık bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Adres: Çarşı, Kaleyolu Cd. no: 77, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: yamackafealanya

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Bergamot Coffee

Bergamot Coffee

Modern sunum anlayışını kahvaltı menüsüne yansıtan Bergamot Coffee, kahvaltı tabağı ve serpme kahvaltı seçenekleri sunuyor. Özellikle kahve çeşitleriyle birlikte sunulan hafif kahvaltılar, güne daha sakin başlamak isteyenler için tercih ediliyor. Ürün kalitesi ve sunum estetiğiyle kahvaltı deneyimini daha görsel hale getiren mekanlardan biri.

Adres: Saray, Yunus Emre Cd. No:29, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: bergamotcoffee

Konum

Konak Cafe & Restaurant

Konak Cafe & Restaurant

Serpme kahvaltı sunumuyla öne çıkan Konak Cafe & Restaurant, ürünlerin dengeli dağılımı ve tazeliğiyle kullanıcı yorumlarında olumlu şekilde yer alıyor. Peynir, zeytin, reçel gibi klasik kahvaltılıkların yanında sıcak seçeneklere de yer verilen tabaklar, doyuruculuğu ile dikkat çekiyor. Kalabalık olmadan keyifli bir sabah geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Alanya kahvaltı mekanları arasında gösteriliyor.

Adres: Tophane, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: konak_cafe_alanya

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Cafe Zeytin Dalı

Cafe Zeytin Dalı

Sade kahvaltı anlayışını benimseyen Cafe Zeytin Dalı, ev yapımı ürünleri ve özenli sunumlarıyla öne çıkıyor. Küçük gruplar veya ikili kahvaltı planları için uygun bir mekan olan Zeytin Dalı, özellikle doğal ürün severlerin dikkatini çekiyor.

Adres: Çarşı, Helvacı Cd. no:33, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: zeytindalicafe_

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Zirve Restaurant

Zirve Restaurant

Geniş kahvaltı sofralarıyla bilinen Zirve Restaurant, özellikle serpme kahvaltı sunumlarının çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Tabakların düzenli hazırlanması ve servis kalitesi kullanıcı yorumlarında sıkça vurgulanıyor. Kalabalık gruplar ya da uzun kahvaltı keyfi yapmak isteyenler için uygun bir seçenek.

Adres: Tepe, Kurşunlu mevki no:56, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: zirverestaurant

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Tersane Cafe

Tersane Cafe

Kahvaltısını sakin ve deniz manzaralı bir atmosferde yapmak isteyenler tarafından tercih edilen Tersane Cafe, temel ürünlerle hazırlanmış klasik serpme kahvaltı sunumlarıyla dikkat çekiyor. Çok çeşitli değil, özenli ve dengeli tabaklarıyla sade bir kahvaltı deneyimi arayanlara hitap ediyor. 

Adres: Tophane, Tersane Sk. No:7, 07400 Alanya/Antalya

Instagram: alanyatersanecafe

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Ada Piknik

Ada Piknik

Kalabalık kahvaltı sofraları için uygun yapısıyla öne çıkan Ada Piknik, serpme kahvaltı sunumunda geniş ürün skalasına yer veriyor. Özellikle ailecek yapılan kahvaltılarda doyuruculuğu ve ürün kalitesiyle beğeni kazanıyor. Kahvaltı planlarını doğayla iç içe ama abartısız bir menüyle yapmak isteyenler için uygun bir alternatif.

Adres: Kuzyaka, Dim Çayı Tüneli, 07450 Alanya/Antalya

Instagram: ada_piknik

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Dimçayı Pınarbaşı Restaurant

Dimçayı Pınarbaşı Restaurant

Alanya kahvaltı denince akla gelen popüler adreslerden biri olan Dimçayı Pınarbaşı, sade ama çeşitli sunumlarıyla biliniyor. Serpme kahvaltılarında klasik ürünlerin yanında çeşitli sıcak seçenekler de bulunuyor. Kullanıcılar tarafından özellikle ürünlerin tazeliği ve tabak düzeniyle övülüyor.

Adres: Dim Çayı Mah Baraj Yolu Cad. 9.Km, 07450 Alanya/Antalya

Instagram: dimcayi_pinarbasi

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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