Akgün Altuğ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un Hayatı
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) yapılan meslek komitesi seçimlerinin ardından Akgün Altuğ adı gündeme geldi. Mevcut SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23. Meslek Komitesi (Konstrüksiyon ve Metal İşleme) seçimini kazandı. Peki Akgün Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Akgün Altuğ'un hayatı ve kariyeri...
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Akgün Altuğ, SATSO 23. Meslek Komitesi seçimini kazandı.
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Akgün Altuğ Kaç Yaşında, Nereli?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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