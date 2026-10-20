Akgün Altuğ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un Hayatı

Akgün Altuğ'un Sakarya Teknokent A.Ş., ABİGEM A.Ş., TR-42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. gibi kurumlarla da bağlantılı görevler üstlendiği belirtiliyor. SAHA Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, TAYSAD, BEYSAD, KALDER ve SÜSBİR üyesi olan Akgün Altuğ, DEİK Genel Kurulu'nda da yer alıyor. Spor alanında ise Sakaryaspor'un kurucu üyeleri arasında bulunan Akgün Altuğ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'nda kulüp başkanlığı yaptı. Sakarya Kent Konseyi'nde başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.