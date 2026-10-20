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Akgün Altuğ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un Hayatı

Akgün Altuğ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? SATSO Başkanı Akgün Altuğ'un Hayatı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 08:59
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) yapılan meslek komitesi seçimlerinin ardından Akgün Altuğ adı gündeme geldi. Mevcut SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 23. Meslek Komitesi (Konstrüksiyon ve Metal İşleme) seçimini kazandı. Peki Akgün Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Akgün Altuğ'un hayatı ve kariyeri...

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Akgün Altuğ, SATSO 23. Meslek Komitesi seçimini kazandı.

Akgün Altuğ, SATSO 23. Meslek Komitesi seçimini kazandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Akgün Altuğ, sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımda rakibi Günay Güneş'in önüne geçerek 23. Meslek Komitesi seçimini kazandı. Bu sonuçla Akgün Altuğ'un SATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı adaylığı da kesinleşti. Yönetim kurulu başkanlığı seçiminin, yeni meclis üyelerinin katılımıyla 24 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Akgün Altuğ Kaç Yaşında, Nereli?

Akgün Altuğ Kaç Yaşında, Nereli?

Akgün Altuğ, 1964 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğdu. 2026 itibarıyla 62 yaşında olan Akgün Altuğ, Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına İstanbul'da başladı. Evli ve üç çocuk babası olan Akgün Altuğ'un iyi derecede İngilizce bildiği belirtiliyor.

Akgün Altuğ Ne İş Yapıyor?

Akgün Altuğ Ne İş Yapıyor?

Akgün Altuğ, 1988 yılında ortaklarıyla birlikte ARMA Filtre A.Ş.'yi kurdu. Şirket; otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörlerine yedek parça ve aksesuar üretiyor. Kaynaklara göre ARMA Filtre'nin Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, ABD, Polonya ve Çin'de üretim ve depo tesisleri bulunuyor. Akgün Altuğ, dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği yapan KARYA Park Fidancılık'ın da kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Akgün Altuğ'un SATSO'daki Görevleri

Akgün Altuğ'un SATSO'daki Görevleri

Akgün Altuğ, 2005 yılında SATSO meclisine seçildi. 2009 seçimlerinde oda yönetim kurulu başkanlığına getirilen Akgün Altuğ, 2013-2018 yılları arasında SATSO Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2018'de yapılan seçimlerde yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Akgün Altuğ, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbis heyete devredilmesinin ardından bölgenin ilk yönetim kurulu başkanı oldu. Mayıs 2009'dan itibaren TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu ile Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyeliği, 2013'ten itibaren de TOBB Strateji Üst Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

Akgün Altuğ'un Diğer Görevleri

Akgün Altuğ'un Diğer Görevleri

Akgün Altuğ'un Sakarya Teknokent A.Ş., ABİGEM A.Ş., TR-42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. gibi kurumlarla da bağlantılı görevler üstlendiği belirtiliyor. SAHA Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, TAYSAD, BEYSAD, KALDER ve SÜSBİR üyesi olan Akgün Altuğ, DEİK Genel Kurulu'nda da yer alıyor. Spor alanında ise Sakaryaspor'un kurucu üyeleri arasında bulunan Akgün Altuğ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'nda kulüp başkanlığı yaptı. Sakarya Kent Konseyi'nde başkan yardımcılığı görevinde de bulundu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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