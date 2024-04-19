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AK Partili Vekilin Rolex’i: “Biz Bu Millet Ta Kendisiyiz” Paylaşımını Silmek Zorunda Kaldı

AK Partili Vekilin Rolex’i: “Biz Bu Millet Ta Kendisiyiz” Paylaşımını Silmek Zorunda Kaldı

AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.04.2024 - 09:11

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’ye ziyarete gelen vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Biz bu milletin ta kendisiyiz” notuyla paylaştı. Yenişehirlioğlu’nun kolundaki yaklaşık 500 bin liralık Rolex marka saat dikkatlerden kaçmayınca AK Parti milletvekili paylaşımı silmek zorunda kaldı.

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Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, bayramda yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması AK Parti’de kriz çıkarmıştı.

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, bayramda yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması AK Parti’de kriz çıkarmıştı.

AK Parti’de bir kriz de Rolex marka lüks saat ile çıktı.

AK Parti’de bir kriz de Rolex marka lüks saat ile çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, paylaştığı fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

Sözcü’de yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, paylaştığı fotoğrafı silmek zorunda kaldı.

Kaynak

Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yaptı.

Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yaptı.

Yenişehirlioğlu da tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

AK Partili Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor. Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor

AK Partili Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor. Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor

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