AK Partili Vekilin Rolex’i: “Biz Bu Millet Ta Kendisiyiz” Paylaşımını Silmek Zorunda Kaldı
AK Partili Vekilin Rolex’i: “Biz Bu Millet Ta Kendisiyiz” Paylaşımını Silmek Zorunda Kaldı
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’ye ziyarete gelen vatandaşlarla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Biz bu milletin ta kendisiyiz” notuyla paylaştı. Yenişehirlioğlu’nun kolundaki yaklaşık 500 bin liralık Rolex marka saat dikkatlerden kaçmayınca AK Parti milletvekili paylaşımı silmek zorunda kaldı.
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Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, bayramda yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması AK Parti’de kriz çıkarmıştı.
AK Parti’de bir kriz de Rolex marka lüks saat ile çıktı.
Sözcü’de yer alan habere göre; AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, paylaştığı fotoğrafı silmek zorunda kaldı.
Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yaptı.
AK Partili Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor. Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor
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