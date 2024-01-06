AK Parti’nin Muğla İçin Adayı Eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın Olacak İddiası
AK Parti’nin Muğla İçin Adayı Eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın Olacak İddiası
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31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler için partilerin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
AK Parti, geçen yerel seçimde kaybettiği büyükşehirleri yeniden kazanmak için özellikle aday belirlemede sıkı çalışıyor.
AK Parti’nin, İBB adayının eski bakan Murat Kurum olacağı iddia edilmişti.
Gazeteci İsmail Saymaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi için ise eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın öne çıktığını iddia etti.
“Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili.”
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Osman Gürün, son seçimde en yakın rakibi AK Partili Mehmet Nil Hıdır’a yaklaşık 100 bin oy fark atmıştı.
İsmail Saymaz’a göre bazı diğer illerde AK Parti’nin adayları ise şöyle 👇
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