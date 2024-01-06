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AK Parti’nin Muğla İçin Adayı Eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın Olacak İddiası

AK Parti’nin Muğla İçin Adayı Eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın Olacak İddiası

Muğla AK Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.01.2024 - 13:26

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin de seçim hazırlıkları sürüyor. Seçime katılacak partilerde tek gündem gösterilecek adaylar. AK Parti’nin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ı göstereceği iddia edildi.

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31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler için partilerin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

31 Mart 2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler için partilerin çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

AK Parti, geçen yerel seçimde kaybettiği büyükşehirleri yeniden kazanmak için özellikle aday belirlemede sıkı çalışıyor.

AK Parti, geçen yerel seçimde kaybettiği büyükşehirleri yeniden kazanmak için özellikle aday belirlemede sıkı çalışıyor.

AK Parti’nin, İBB adayının eski bakan Murat Kurum olacağı iddia edilmişti.

AK Parti’nin, İBB adayının eski bakan Murat Kurum olacağı iddia edilmişti.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi için ise eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın öne çıktığını iddia etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Muğla Büyükşehir Belediyesi için ise eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın öne çıktığını iddia etti.

“Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili.”

“Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Bu teklifin 1.5 ay önce Erdoğan’dan geldiğini söyledi. Ayaydın’ın kızı Derya Hanım, hali hazırda AK Parti İstanbul Milletvekili.”
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Osman Gürün, son seçimde en yakın rakibi AK Partili Mehmet Nil Hıdır’a yaklaşık 100 bin oy fark atmıştı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Osman Gürün, son seçimde en yakın rakibi AK Partili Mehmet Nil Hıdır’a yaklaşık 100 bin oy fark atmıştı.

İsmail Saymaz’a göre bazı diğer illerde AK Parti’nin adayları ise şöyle 👇

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