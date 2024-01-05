Kulislerde Tek İsim Var: AK Parti’nin İstanbul Adayı Kim Olacak?
Kulislerde Tek İsim Var: AK Parti’nin İstanbul Adayı Kim Olacak?
Yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul’da CHP’den rövanşı almak için ciddi hazırlık içinde olan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti kulislerinde konuşulana göre, AK Parti İBB adayı eski bakan Murat Kurum olacak.
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31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde partiler en büyük yarışı İstanbul için verecek.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İBB adaylarını açıklayacaklarını duyurmuştu.
BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; Murat Kurum, Ak Parti’nin, Erdoğan’ın katılımıyla, 18 Aralık’ta yapılan “temayül yoklaması”nda, en çok tercih edilen 5 isimden biriydi. Kurum’un yanı sıra, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Ulaştırma Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergun ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, en çok tercih edilen ilk 5 isim olmuştu.
Erdoğan’ın, kamuoyu anketlerini ve seçim kampanyasını da dikkate alarak, tercihini Murat Kurum’dan yana kullandığı belirtiliyor.
Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu da “Şu anda, yüzde 99,9 Murat Kurum üzerinde bir değerlendirme yapılmış durumda. Son anda farklı bir tutum ortaya çıkmazsa, pazar günü Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul adayı olarak açıklanacak." ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Fatih Portakal ise AK Parti’nin İBB adayının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olacağını iddia etmişti.
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