Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Parti İtiraz Etti: DEM Parti'nin Kazandığı Hilvan'da Yeniden Seçim Yapılacak!

AK Parti İtiraz Etti: DEM Parti'nin Kazandığı Hilvan'da Yeniden Seçim Yapılacak!

AK Parti DEM Parti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 17:06

DEM Parti'nin belediye başkanlığını kazandığı Urfa'nın Hilvan ilçesinde, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimlerin yenilemesi kararı verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Urfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin kazandığı belediye seçimleri yeniden yapılacak.

Urfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin kazandığı belediye seçimleri yeniden yapılacak.

AK Parti, 15 sandığa itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine seçimi yenileme kararı aldı.

AK Parti, 15 sandığa itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine seçimi yenileme kararı aldı.

Van İl Seçim Kurulu da bugün seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine, seçimi 130 bin oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemişti.

Van İl Seçim Kurulu da bugün seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine, seçimi 130 bin oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
9
3
3
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nuldz

Oh çokta iyi yapıyorlar demlilerin yaktıkları pusulaların videoları yayınlandı Atatürkün cumhuriyeti bu pkklıların oyun bahçesi olamaz şahsen hepsine kayyum ... Devamını Gör

Alin Doğan Karaböcek

birde Atatürk profili AKP'yi bilmiyorsun herhalde adamlar seçilmiş neyin. kayyumu Atatürk'ün cumhuriyetinde seçilmiş belediyelere kayyumda atanmaz bu demokra... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

"Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz." diyenlerin partisi yenilince anında mızıkçılık yapar çünkü genleri böyledir hahahhaha.

Alin Doğan Karaböcek

akp kaybetti başladı çirkef lige bu millet bunlardan kurtulamayacağını ya sülük gibi yapistilar bizden öyle kolay kurtuluş yok der gibi hadi aynı seyinyekrar... Devamını Gör