AK Parti İtiraz Etti: DEM Parti'nin Kazandığı Hilvan'da Yeniden Seçim Yapılacak!
AK Parti İtiraz Etti: DEM Parti'nin Kazandığı Hilvan'da Yeniden Seçim Yapılacak!
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Urfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin kazandığı belediye seçimleri yeniden yapılacak.
AK Parti, 15 sandığa itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine seçimi yenileme kararı aldı.
Van İl Seçim Kurulu da bugün seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine, seçimi 130 bin oy farkıyla kaybeden AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirlemişti.
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Oh çokta iyi yapıyorlar demlilerin yaktıkları pusulaların videoları yayınlandı Atatürkün cumhuriyeti bu pkklıların oyun bahçesi olamaz şahsen hepsine kayyum ... Devamını Gör
birde Atatürk profili AKP'yi bilmiyorsun herhalde adamlar seçilmiş neyin. kayyumu Atatürk'ün cumhuriyetinde seçilmiş belediyelere kayyumda atanmaz bu demokra... Devamını Gör
"Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz." diyenlerin partisi yenilince anında mızıkçılık yapar çünkü genleri böyledir hahahhaha.
akp kaybetti başladı çirkef lige bu millet bunlardan kurtulamayacağını ya sülük gibi yapistilar bizden öyle kolay kurtuluş yok der gibi hadi aynı seyinyekrar... Devamını Gör