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Adana'da Maymun Saldırısı: Tişörtünde Maymun Resmi Bulunan Çocuğu Düşürdü

Adana'da Maymun Saldırısı: Tişörtünde Maymun Resmi Bulunan Çocuğu Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 10:59

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Adana'da sahipli bir maymun, kendisini sevmek isteyen çocuğun üzerindeki tişörtte maymun resmi görünce saldırdı. Çocuğu yere düşüren maymunun görüntüleri cep telefonu tarafından kaydedildi.

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Adana'da yurt dışından maymun getiren bir kişi, mahallede gezmeye başladı. Tasmalı maymunu gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Adana'da yurt dışından maymun getiren bir kişi, mahallede gezmeye başladı. Tasmalı maymunu gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bu sırada üzerinde maymun resmi bulunan tişörtüyle, maymunu sevmeye gelen çocuk beklenmedik bir saldırıya uğradı. Çocuğun bacağından tutup çeken maymun, düşmesine sebep oldu.

Bu sırada üzerinde maymun resmi bulunan tişörtüyle, maymunu sevmeye gelen çocuk beklenmedik bir saldırıya uğradı. Çocuğun bacağından tutup çeken maymun, düşmesine sebep oldu.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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