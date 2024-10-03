Adana'da Maymun Saldırısı: Tişörtünde Maymun Resmi Bulunan Çocuğu Düşürdü

Adana'da sahipli bir maymun, kendisini sevmek isteyen çocuğun üzerindeki tişörtte maymun resmi görünce saldırdı. Çocuğu yere düşüren maymunun görüntüleri cep telefonu tarafından kaydedildi.
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Adana'da yurt dışından maymun getiren bir kişi, mahallede gezmeye başladı. Tasmalı maymunu gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
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Bu sırada üzerinde maymun resmi bulunan tişörtüyle, maymunu sevmeye gelen çocuk beklenmedik bir saldırıya uğradı. Çocuğun bacağından tutup çeken maymun, düşmesine sebep oldu.
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