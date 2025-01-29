Ablası Nihal Candan'la 'Sevgili' Sürtüşmesi Yaşayıp Ağzına Geleni Sayan Bahar Candan'dan Yeşil Işık!

'Gaf yapıldı diye düşünüyorum. Ablam çok başarılı... Evladı olan bir annenin bu şekilde gaf yapmasını istemezdim. Düşmez kalkmaz bir Allah... Kimseye kötülüğümüz olmadı. Sadece kendimize kötülüğümüz oldu. Biz kötü bir şey yaşadık. Bizim de ailemiz var. Umarım Allah kimsenin evladın başına böyle bir şey vermez. Yarın bir gün onun da başına gelebilir. Sanki kendi isimlerini duyurmak için reklam yapıyorlar diye düşünüyorum'