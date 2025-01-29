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Ablası Nihal Candan'la 'Sevgili' Sürtüşmesi Yaşayıp Ağzına Geleni Sayan Bahar Candan'dan Yeşil Işık!

Ablası Nihal Candan'la 'Sevgili' Sürtüşmesi Yaşayıp Ağzına Geleni Sayan Bahar Candan'dan Yeşil Işık!

Nihal Candan Bahar Candan
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.01.2025 - 09:21

İşte Benim Stilim ile hayatımıza giren Bahar-Nihal Candan kardeşler, o gün bu gündür gündemden düşmüyorlar. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan kardeşler, tahliyelerinden bir süre sonra da birbirlerine girmişlerdi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bahar Candan, uzun bir aradan sonra ablasına yeşil ışık yaktı.

Kaynak: Milliyet

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
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İşte Benim Stilim'le hayatımıza giren Nihal-Bahar Candan kardeşler popülerliklerini koruyarak uzun yıllardır gündemde kalmayı başardılar.

İşte Benim Stilim'le hayatımıza giren Nihal-Bahar Candan kardeşler popülerliklerini koruyarak uzun yıllardır gündemde kalmayı başardılar.

Dolandırıcılık çetesine üye olma suçuyla 2023 yılının kasım ayında cezaevine gönderilen kardeşler, 5 buçuk ay sonra tahliye edildiler ve haklarında tutuksuz yargılama kararı verildi.

Dolandırıcılık çetesine üye olma suçuyla 2023 yılının kasım ayında cezaevine gönderilen kardeşler, 5 buçuk ay sonra tahliye edildiler ve haklarında tutuksuz yargılama kararı verildi.

Tahliyenin ardından hemen eski hayatına dönen Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.

Tahliyenin ardından hemen eski hayatına dönen Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.

Ablasının evli olmasına rağmen eski sevgilisiyle birlikte olduğunu paylaştığı Instagram hikayeleriyle kendince herkese gösteren Bahar Candan, aylar sonra ilk kez geri adım attı.

Ablasının evli olmasına rağmen eski sevgilisiyle birlikte olduğunu paylaştığı Instagram hikayeleriyle kendince herkese gösteren Bahar Candan, aylar sonra ilk kez geri adım attı.

Nişantaşı'nda Milliyet objektiflerine yakalanan Bahar, "İki kardeş arasında sürtüşmeler olur. Ben biraz daha çocuk ruhluyum. Halen ne kadar ünlü olduğumun farkında değilim, sosyal medyayı interaktif kullanıyorum. O da insanlara farklı geliyor." dedi.

Nişantaşı'nda Milliyet objektiflerine yakalanan Bahar, "İki kardeş arasında sürtüşmeler olur. Ben biraz daha çocuk ruhluyum. Halen ne kadar ünlü olduğumun farkında değilim, sosyal medyayı interaktif kullanıyorum. O da insanlara farklı geliyor." dedi.

'Eskisi kadar sık görüşmüyoruz. İkimiz de yoğunuz. Nihal'ın tiyatroları var. Ben de yoğunum. Daha oyununu izlemeye gidemedim' 

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Mihre Mutlu'nun çocuk oyununda rol alan Nihal Candan'ı eleştirmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

Mihre Mutlu'nun çocuk oyununda rol alan Nihal Candan'ı eleştirmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

'Gaf yapıldı diye düşünüyorum. Ablam çok başarılı... Evladı olan bir annenin bu şekilde gaf yapmasını istemezdim. Düşmez kalkmaz bir Allah... Kimseye kötülüğümüz olmadı. Sadece kendimize kötülüğümüz oldu. Biz kötü bir şey yaşadık. Bizim de ailemiz var. Umarım Allah kimsenin evladın başına böyle bir şey vermez. Yarın bir gün onun da başına gelebilir. Sanki kendi isimlerini duyurmak için reklam yapıyorlar diye düşünüyorum'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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