Ablası Nihal Candan'la 'Sevgili' Sürtüşmesi Yaşayıp Ağzına Geleni Sayan Bahar Candan'dan Yeşil Işık!
Ablası Nihal Candan'la 'Sevgili' Sürtüşmesi Yaşayıp Ağzına Geleni Sayan Bahar Candan'dan Yeşil Işık!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/a...
İşte Benim Stilim ile hayatımıza giren Bahar-Nihal Candan kardeşler, o gün bu gündür gündemden düşmüyorlar. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan kardeşler, tahliyelerinden bir süre sonra da birbirlerine girmişlerdi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bahar Candan, uzun bir aradan sonra ablasına yeşil ışık yaktı.
Kaynak: Milliyet
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İşte Benim Stilim'le hayatımıza giren Nihal-Bahar Candan kardeşler popülerliklerini koruyarak uzun yıllardır gündemde kalmayı başardılar.
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Dolandırıcılık çetesine üye olma suçuyla 2023 yılının kasım ayında cezaevine gönderilen kardeşler, 5 buçuk ay sonra tahliye edildiler ve haklarında tutuksuz yargılama kararı verildi.
Tahliyenin ardından hemen eski hayatına dönen Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın eski sevgilisiyle birlikte olduğunu iddia etti.
Ablasının evli olmasına rağmen eski sevgilisiyle birlikte olduğunu paylaştığı Instagram hikayeleriyle kendince herkese gösteren Bahar Candan, aylar sonra ilk kez geri adım attı.
Nişantaşı'nda Milliyet objektiflerine yakalanan Bahar, "İki kardeş arasında sürtüşmeler olur. Ben biraz daha çocuk ruhluyum. Halen ne kadar ünlü olduğumun farkında değilim, sosyal medyayı interaktif kullanıyorum. O da insanlara farklı geliyor." dedi.
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Mihre Mutlu'nun çocuk oyununda rol alan Nihal Candan'ı eleştirmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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