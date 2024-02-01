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ABD Başkonsolosluğu’na Girmeye Çalıştı: Akli Dengesi Bozuk Çıktı

ABD Başkonsolosluğu’na Girmeye Çalıştı: Akli Dengesi Bozuk Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.02.2024 - 14:57

İstanbul Sarıyer’de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa girmeye çalışan bir kişi polisleri harekete geçirdi. Yakalanan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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Bugün öğlen saatlerinde İstanbul’da bulunan ABD Başkonsolosluğu’nda hareketli saatler yaşandı.

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul’da bulunan ABD Başkonsolosluğu’nda hareketli saatler yaşandı.

Konsolosluğun otoparkından binaya girmeye çalışan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı ve kelepçelenerek gözaltına alındı.

Konsolosluğun otoparkından binaya girmeye çalışan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı ve kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yakalanan kişinin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edildi. Karakola götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Yakalanan kişinin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edildi. Karakola götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

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