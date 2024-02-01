ABD Başkonsolosluğu’na Girmeye Çalıştı: Akli Dengesi Bozuk Çıktı
ABD Başkonsolosluğu’na Girmeye Çalıştı: Akli Dengesi Bozuk Çıktı
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Bugün öğlen saatlerinde İstanbul’da bulunan ABD Başkonsolosluğu’nda hareketli saatler yaşandı.
Konsolosluğun otoparkından binaya girmeye çalışan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı ve kelepçelenerek gözaltına alındı.
Yakalanan kişinin akli dengesinin bozuk olduğu iddia edildi. Karakola götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.
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