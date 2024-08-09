9 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
9 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Ağustos Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Japonya'da dün 7,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Yamanashi, Shizuoka bölgelerinde ilk büyüklüğü tahmini 5,3 olacak bir deprem için acil durum uyarısı yayınladı. Daha sonra Tokyo ve çevre bölgelerde etkili olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
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Türk Psikologlar Derneği'nden Altındağ'da bulunan köpek mezarlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Dernek, hayvan katliamı görüntülerinin derin travmatik etkiler yaratacağını vurgulayarak, hayvanseverlere psikolojik destek sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.
Instagram yasağının Türkiye'ye maliyeti dudak uçuklattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Instagram kısıtlamasının maliyetinin 396 milyon dolara ulaşabileceğini açıkladı.
İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye düzenlediği suikastın yankıları devam ederken bir saldırı haberi daha geldi. İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Brezilya'nın Vinhedo kentinde 68 yolcu kapasiteli uçak düştü. Uçak kazasının ardından bölgede geniş alana yayılan bir yangın çıktı. Uçaktan sağ kurtulan olmadığı açıklandı.
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Rusya, şifreli bir mesajlaşma uygulaması olan Signal'in ülkede engellendiğini açıkladı.
Karavanlara ilişkin dikkat çeken bir karar alındı. Kocaeli'nin 5 ilçesinde karavanlara getirilen park yasağı getirildi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arınç, "Sayın Can Atalay'ı meclise davet edip ant içmesini temin etmenizdir" dedi.
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