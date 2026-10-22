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89 Yıllık Gizemi Çözmek İstediler: Kendilerini Dev Yengeçlerle Dolu Bir Adada Buldular

89 Yıllık Gizemi Çözmek İstediler: Kendilerini Dev Yengeçlerle Dolu Bir Adada Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 19:25
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Pasifik'teki Nikumaroro Adası'na giden bir araştırma ekibi, 1937'de kaybolan Amelia Earhart'ın uçağının izini sürdü. Ekibin karşısına adanın sırrının yanı sıra yaklaşık bir metreye ulaşabilen dev hindistan cevizi yengeçleri de çıktı. Uydu görüntülerinde uçak enkazını andıran nesnenin ne olduğu ise sonunda ortaya çıktı.

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Kaynak: 1, 2

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Ekip beş günlük deniz yolculuğundan sonra Nikumaroro'ya ulaştı.

Ekip beş günlük deniz yolculuğundan sonra Nikumaroro'ya ulaştı.

Kiribati'ye bağlı Nikumaroro'ya ulaşan ekipte 17 araştırmacı yer aldı. Gezinin yöneticisi Rick Pettigrew, çalışmanın odak noktasının 2020'de uydu görüntülerinde fark edilen Taraia Nesnesi olduğunu belirtti. Ekip, nesneyi incelemek için manyetometre, sonar ve su altı ekipmanı kullandı. Başlangıçta nesnenin Earhart'ın Lockheed Electra 10-E uçağından bir parça olabileceği düşünülüyordu.

Uydu görüntülerinde uçağa benzetilen nesnenin kıyıya sürüklenmiş ağaç kalıntıları olduğu anlaşıldı.

Uydu görüntülerinde uçağa benzetilen nesnenin kıyıya sürüklenmiş ağaç kalıntıları olduğu anlaşıldı.

Dört gün süren incelemelerin ardından nesnenin büyük olasılıkla kıyıya vurmuş ağaçlardan oluştuğu açıklandı. Y biçimindeki yapının metalik görüntüsünün, yüzeyindeki ince kalsiyum karbonat tabakasından kaynaklandığı belirtiliyor. Altı yıl içinde yapının büyük bir bölümü dağıldığı için uydu görüntülerindeki parçalardan yalnızca bir tanesi kaldı. Ekip lagünde yaklaşık 76 santimetrelik bir çelik boru ve bazı başka kalıntılar da buldu. Bu buluntuların incelemeleri sürüyor. Pettigrew ise Earhart'ın adada mahsur kaldığı yönündeki hipotezin hala çok güçlü olduğunu ifade etti.

Adadaki dev hindistan cevizi yengeçleri, ekibin geceyi karada geçirmesine izin vermedi.

Adadaki dev hindistan cevizi yengeçleri, ekibin geceyi karada geçirmesine izin vermedi.

Karada yaşayan en büyük eklembacaklı türü olan hindistan cevizi yengeçleri, bitki ve hayvan besinleriyle besleniyor, leş de yiyebiliyor. Karaya çıkan ekip, yoğun bitki örtüsünü temizleyerek bir güzergah açtı ve iki saatlik çalışmada en az dört dev yengeçle karşılaştı. Yengeçler operasyon için tehdit oluşturmadı ancak gece aktif oldukları için ekip geceleri adada kalmayıp gemiye döndü.

Earhart, 2 Temmuz 1937'de dünya çevresi uçuşu sırasında navigatörü Fred Noonan ile birlikte kayboldu. En yaygın görüşe göre uçak, yakıtı tükenince Howland Adası yakınlarında okyanusa düştü. Bazı araştırmacılar ise ikilinin Nikumaroro'ya zorunlu iniş yaptığını savunuyor. Bu görüşü destekleyen delillerden biri, 1940'ta adada bulunan ve günümüzde kayıp olan insan kemikleri. Kemiklerin kimliği bu nedenle kesin olarak belirlenemiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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