89 Yıllık Gizemi Çözmek İstediler: Kendilerini Dev Yengeçlerle Dolu Bir Adada Buldular

Karada yaşayan en büyük eklembacaklı türü olan hindistan cevizi yengeçleri, bitki ve hayvan besinleriyle besleniyor, leş de yiyebiliyor. Karaya çıkan ekip, yoğun bitki örtüsünü temizleyerek bir güzergah açtı ve iki saatlik çalışmada en az dört dev yengeçle karşılaştı. Yengeçler operasyon için tehdit oluşturmadı ancak gece aktif oldukları için ekip geceleri adada kalmayıp gemiye döndü.

Earhart, 2 Temmuz 1937'de dünya çevresi uçuşu sırasında navigatörü Fred Noonan ile birlikte kayboldu. En yaygın görüşe göre uçak, yakıtı tükenince Howland Adası yakınlarında okyanusa düştü. Bazı araştırmacılar ise ikilinin Nikumaroro'ya zorunlu iniş yaptığını savunuyor. Bu görüşü destekleyen delillerden biri, 1940'ta adada bulunan ve günümüzde kayıp olan insan kemikleri. Kemiklerin kimliği bu nedenle kesin olarak belirlenemiyor.