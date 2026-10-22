89 Yıllık Gizemi Çözmek İstediler: Kendilerini Dev Yengeçlerle Dolu Bir Adada Buldular
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Pasifik'teki Nikumaroro Adası'na giden bir araştırma ekibi, 1937'de kaybolan Amelia Earhart'ın uçağının izini sürdü. Ekibin karşısına adanın sırrının yanı sıra yaklaşık bir metreye ulaşabilen dev hindistan cevizi yengeçleri de çıktı. Uydu görüntülerinde uçak enkazını andıran nesnenin ne olduğu ise sonunda ortaya çıktı.
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Ekip beş günlük deniz yolculuğundan sonra Nikumaroro'ya ulaştı.
Uydu görüntülerinde uçağa benzetilen nesnenin kıyıya sürüklenmiş ağaç kalıntıları olduğu anlaşıldı.
Adadaki dev hindistan cevizi yengeçleri, ekibin geceyi karada geçirmesine izin vermedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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