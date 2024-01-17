8 Soruda Sana Özel Cilt Bakım Rutinini Oluşturuyoruz!
8 Soruda Sana Özel Cilt Bakım Rutinini Oluşturuyoruz!
Testteki sorulara verdiğin cevaplar doğrultusunda cildin için en uygun bakımı belirleyip güzellik rutinini kişiselleştireceğiz. Hazırsan başlayalım!👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Cilt bakımın için günde ne kadar zaman harcıyorsun?
2. Cildine dair kafana en çok taktığın şey ne?
3. İtiraf zamanı! Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?
4. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?
5. Söyle bakalım, her gün nemlendirici kullanıyor musun?
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6. Cilt bakımından istediğin asıl etki ne?
7. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?
8. Son olarak, cildinle ilgili kullanacağın ürünleri nasıl seçiyorsun?
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