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8 Soruda Sana Özel Cilt Bakım Rutinini Oluşturuyoruz!

etiket 8 Soruda Sana Özel Cilt Bakım Rutinini Oluşturuyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 16:01

Testteki sorulara verdiğin cevaplar doğrultusunda cildin için en uygun bakımı belirleyip güzellik rutinini kişiselleştireceğiz. Hazırsan başlayalım!👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Cilt bakımın için günde ne kadar zaman harcıyorsun?

2. Cildine dair kafana en çok taktığın şey ne?

3. İtiraf zamanı! Hiç makyajını temizlemeden uyuduğun oluyor mu?

4. Çift aşamalı temizlik yapıyor musun?

5. Söyle bakalım, her gün nemlendirici kullanıyor musun?

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6. Cilt bakımından istediğin asıl etki ne?

7. Yüzünü yıkadıktan sonra neyle kuruluyorsun?

8. Son olarak, cildinle ilgili kullanacağın ürünleri nasıl seçiyorsun?

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Temizle, nemlendir, koru!

En kolay cilt bakım rutini ile geldik! Sabah ve akşam cilt tipine uygun nazik bir temizleyici ile yüzünü temizle. Yine cilt tipine uygun hafif bir nemlendirici kullanarak cildinin nem ihtiyacını karşıla. Son olarak, mevsim ayırmadan güneş koruyucu kullan.

Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.

Temizle, nemlendir, onar ve koru!

Yatmadan önce cildini temizle ve tonikle. Cilt tipine uygun hafif bir nemlendirici ve cilt tipine uygun bir serum kullan. Ek olarak, cildini canlandırmak için haftada bir özel bakım maskesi uygulayabilirsin.

Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.

Temizle, nemlendir, onar, besle ve koru!

Çift aşamalı temizlik ile başlıyoruz. Yağ bazlı temizleyici ile makyajını çıkar, ardından su bazlı bir temizleyici ile cildini temizle. Haftada bir AHA veya BHA içeren bir tonikle cildini ölü hücrelerden arındırabilirsin. Haftada iki kez de besleyici ve yoğun bakım sağlamak için cilt ihtiyacına uygun özel maskeler uygulayabilirsin.

Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.

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