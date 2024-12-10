8 Soruda Makyajda Yaptığın En Büyük Hatayı Söylüyoruz!
8 Soruda Makyajda Yaptığın En Büyük Hatayı Söylüyoruz!
Makyaj, bazen harika sonuçlar verirken bazen de küçük hatalarla yüzleşmemize neden olabilir. Bu testte, makyaj rutininin en büyük hatalarını ortaya çıkarıyoruz! Hazırsan, makyajınla ilgili en büyük hatayı birlikte keşfedelim.
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Makyaj yapmaya ilk nereden başlarsın?
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2. Fondöteni nasıl uygulamayı tercih ediyorsun?
3. Eyeliner çekerken zorlanır mısın?
4. Makyaj yapmadan önce nemlendirici kullanıyor musun?
5. Makyaj yapmak ne kadar zamanını alıyor?
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6. Günlük makyajının favori ürünü bunlardan hangisi?
7. Makyaj fırçalarını ne sıklıkla temizliyorsun?
8. Son olarak, sence bu göz makyajına hangi ruj daha çok yakışır?
Nemlendirici sürmemek!
Fırçaları temizlememek.
Makyaja gözden başlamamak.
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