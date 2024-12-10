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8 Soruda Makyajda Yaptığın En Büyük Hatayı Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Makyajda Yaptığın En Büyük Hatayı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 18:01

Makyaj, bazen harika sonuçlar verirken bazen de küçük hatalarla yüzleşmemize neden olabilir. Bu testte, makyaj rutininin en büyük hatalarını ortaya çıkarıyoruz! Hazırsan, makyajınla ilgili en büyük hatayı birlikte keşfedelim.

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Makyaj yapmaya ilk nereden başlarsın?

2. Fondöteni nasıl uygulamayı tercih ediyorsun?

3. Eyeliner çekerken zorlanır mısın?

4. Makyaj yapmadan önce nemlendirici kullanıyor musun?

5. Makyaj yapmak ne kadar zamanını alıyor?

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6. Günlük makyajının favori ürünü bunlardan hangisi?

7. Makyaj fırçalarını ne sıklıkla temizliyorsun?

8. Son olarak, sence bu göz makyajına hangi ruj daha çok yakışır?

8. Son olarak, sence bu göz makyajına hangi ruj daha çok yakışır?

Nemlendirici sürmemek!

Burası gerçekten çok önemli; Nemlendirici sürmeden asla makyaj yapmaya başlamamalısın. Çünkü nemlendirici, cildini makyaja hazırlamak için en temel adım. Eğer bu adımı atlarsan, makyajın pütür pütür görünebilir, hatta yüzünde kuruluk izleri bile oluşabilir. Cildini iyi nemlendirerek, makyajın daha düzgün ve pürüzsüz durmasını sağlarsın. Nemli bir cilt, fondöteni ve diğer ürünleri daha kolay ve güzel bir şekilde tutar. Ayrıca iyi nemlenmiş bir cilt, makyajın daha doğal ve ışıltılı görünmesini sağlar. Yani, cildini önce güzelce hazırlamak, makyajın en iyi şekilde oturması için gerçekten atlanılmaması gereken bir adım.

Fırçaları temizlememek.

İtiraf edelim, bazen hepimiz üşeniyoruz! Düzenli olarak makyaj fırçalarını temizlemek gerçekten zahmetli bir iş gibi görünebilir, ama aslında atlanmaması gereken çok önemli bir adım. Kirli fırçalarla makyaj yapmak, önceki makyaj ürünlerinin renk kalıntılarını taşıyabileceği için, makyajının istediğin gibi olmamasına neden olabilir. Ayrıca, özellikle akne problemi olan bir cildin varsa, bu kirler daha fazla sivilce oluşumuna yol açabilir. Fırçalarının temiz olup olmadığını kontrol etmek, sadece makyajının daha düzgün görünmesini sağlamaz, aynı zamanda cildinin sağlığını da korur. O yüzden, makyaj yapmadan önce mutlaka fırçalarını temiz olduğundan emin ol! Evet, biraz zaman alabilir ama cildine ve makyajına verdiğin değer buna kesinlikle değer.

Makyaja gözden başlamamak.

Belki şimdi 'Ne alaka, ben önce cilt makyajımı yapıp sonra göz makyajıma geçmekten çok memnunum' diyeceksin ama aslında önce göz makyajı yapman gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Far sürerken tozutma olabilir, bu da göz altlarının kirlenmesine ve kapatıcının dağılmasına yol açar. Hem hatalı bir şey yaparsan, ya da beğenmediğinde düzeltmek çok daha kolay olur. Ama cilt makyajını önce yapıp sonra göz makyajına geçersen, hataları düzeltmek o kadar kolay olmuyor. Sonuçta makyaj eğlenceli bir şey, biraz da rahat olmalı! :)

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miray soysal
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