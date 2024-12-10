8 Soruda Makyajda Yaptığın En Büyük Hatayı Söylüyoruz!

Burası gerçekten çok önemli; Nemlendirici sürmeden asla makyaj yapmaya başlamamalısın. Çünkü nemlendirici, cildini makyaja hazırlamak için en temel adım. Eğer bu adımı atlarsan, makyajın pütür pütür görünebilir, hatta yüzünde kuruluk izleri bile oluşabilir. Cildini iyi nemlendirerek, makyajın daha düzgün ve pürüzsüz durmasını sağlarsın. Nemli bir cilt, fondöteni ve diğer ürünleri daha kolay ve güzel bir şekilde tutar. Ayrıca iyi nemlenmiş bir cilt, makyajın daha doğal ve ışıltılı görünmesini sağlar. Yani, cildini önce güzelce hazırlamak, makyajın en iyi şekilde oturması için gerçekten atlanılmaması gereken bir adım.