8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!
8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!
Cilt tipinizi belirlemek bazen kafa karıştırıcı olabilir, ancak endişelenmeyin, doğru yerdesiniz! Çünkü bu testin sonunda cilt tipinizi öğrenebilirsiniz.
O zaman hemen başlayalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk sorumuzla başlayalım, cildinin genel durumu nasıl?
2. Cildinin en büyük sorununu da öğrenelim!
3. Hangi mevsimde cildinle ilgili daha fazla sorun yaşıyorsun?
4. Ne sıklıkla nemlendirici kullanıyorsun?
5. Sabah kalktığında T bölgende (alın, burun, çene) yağlanma oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Cildini nasıl temizliyorsun?
7. Egzaman var mı?
8. Son olarak, güneşe maruz kaldıktan sonra cildin nasıl tepki verir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda