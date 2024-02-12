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8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 17:01

Cilt tipinizi belirlemek bazen kafa karıştırıcı olabilir, ancak endişelenmeyin, doğru yerdesiniz! Çünkü bu testin sonunda cilt tipinizi öğrenebilirsiniz. 

O zaman hemen başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım, cildinin genel durumu nasıl?

2. Cildinin en büyük sorununu da öğrenelim!

3. Hangi mevsimde cildinle ilgili daha fazla sorun yaşıyorsun?

4. Ne sıklıkla nemlendirici kullanıyorsun?

5. Sabah kalktığında T bölgende (alın, burun, çene) yağlanma oluyor mu?

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6. Cildini nasıl temizliyorsun?

7. Egzaman var mı?

8. Son olarak, güneşe maruz kaldıktan sonra cildin nasıl tepki verir?

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Kuru cilt!

Kuru cilt!

Cildin genellikle mat ve kuru bir görünüme sahip. Gözeneklerin küçük ve fazla belirgin değil. Sık sık ciltte gerginlik hissi, pul pul dökülme ve kaşıntı gibi sorunlarla karşılaşıyorsun. Bu belirtiler, kuru cilt tipine işaret ediyor. Bu durumda, cildini nemlendirici ve besleyici ürünlerle desteklemen son derece önemli.

Yağlı cilt!

Cildin genellikle parlak ve yağlı bir görünüme sahip. Gözeneklerin geniş ve belirgin olabilir, özellikle T bölgesinde (alın, burun, çene) bu durum daha belirgin. Sivilce ve siyah nokta gibi sorunlarla başın belada olabilir. Bu durumda, cildinin yağ dengesini kontrol altına almak için uygun ürünleri seçmen önemlidir. Temizleyici ve yağ kontrolü sağlayıcı ürünlerle cildini düzenli olarak temizlemeni öneririz.

Karma cilt!

Karma cilt!

Cildinin bazı bölgeleri yağlı iken diğer bölgeleri kuru olabilir. Genellikle T bölgesi yağlıyken yanakların kuru veya normaldir. Bu nedenle, her iki cilt tipinin özelliklerini dengelemek için uygun ürünleri seçmelisin. Böylece cildinin her alanı için doğru bakımı yaparak daha dengeli ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsin.

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