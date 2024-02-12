8 Soruda Cilt Tipini Söylüyoruz!

Cildinin bazı bölgeleri yağlı iken diğer bölgeleri kuru olabilir. Genellikle T bölgesi yağlıyken yanakların kuru veya normaldir. Bu nedenle, her iki cilt tipinin özelliklerini dengelemek için uygun ürünleri seçmelisin. Böylece cildinin her alanı için doğru bakımı yaparak daha dengeli ve sağlıklı bir görünüm elde edebilirsin.