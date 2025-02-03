8 Soruda Cildin Neye İhtiyaç Duyuyor Buluyoruz!
8 Soruda Cildin Neye İhtiyaç Duyuyor Buluyoruz!
Herkesin cildi birbirinden farklıdır ve benzersiz ihtiyaçları vardır. Bu testte senin cildin neye ihtiyaç duyuyor 8 soruda buluyoruz!
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1. Güneş koruyucu kullanıyor musun?
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2. Cilt bakımından istediğin asıl etki ne?
3. Cilt bakım rutinini ne sıklıkla değiştiriyorsun?
4. Cilt bakım rutinine en yakın olanı seçer misin?
5. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?
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6. Cildinin durumunu en çok etkileyen faktör hangisi?
7. Cildindeki belirtileri gidermek için hangi yöntemleri kullanıyorsun?
8. Son olarak, besleyici ve sağlıklı beslendiğini söyleyebilir misin?
Güneş kremi sürmek!
Cilt temizliği ve peeling!
Cilt nemlendirmesi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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