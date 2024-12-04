8 Soruda Aralık Ayına Özel Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!

Yağlı cildi olan sizlerin kış geldiği için daha yoğun ürünler kullanmaya yönelmemesi gerekir. Sizin cildinizin için en iyisi hafif ve jel bazlı temizleyicilerdir. Yağ içermeyen ürünlerle nem dengesini koruyabilir ve ekstra yağlanmayı önleyebilirsiniz. Ayrıca günlük su ihtiyacını karşılayarak hem vücudunuza hem de cildinize canlılık kazandırabilirsiniz! Cildinizi yağ ile beslemek yerine ona daha sakin bir şekilde yaklaşmalısınız.