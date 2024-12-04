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8 Soruda Aralık Ayına Özel Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!

etiket 8 Soruda Aralık Ayına Özel Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 18:01

Aralık ayına geçişle birlikte havalar iyice soğumaya başlar. Cildimize yaptığımız bakımda da değişikliğe gidilmesi gerekir. Hava sıcaklığının değişimi, esen rüzgarların değişmesi gibi etkenler cildimizi farklı şekillerde etkileyebilir. Gelin hep beraber aralık ayında uygulamanız gereken cilt bakım tüyosuna bakalım!

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1. Kış aylarında cilt bakımı rutininizde herhangi bir değişikliğe gider misiniz?

2. Soğuk havalar cildinizi nasıl etkiler?

3. Yüzünüzü nemlendirmek için hangi ürünler kullanırsınız?

4. Cilt tipinizin ne olduğunu biliyor musunuz?

5. Cildinizin soğuk havalarda ekstra hassas hale geldiğini düşünüyor musunuz?

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6. Kış aylarında duş alırken kullandığınız suyun sıcaklığını artırmaya eğilimli misiniz?

7. Su tüketiminizin yeterli seviyede olduğunu düşünüyor musunuz?

8. Cilt bakımı ürünü seçerken nelere dikkat edersiniz?

Cilt bariyerini güçlendirecek ürünler kullanmalısın!

Cilt bariyerini güçlendirecek ürünler kullanmalısın!

Hava değişiminden, soğuk ve rüzgarlı havadan çok hızlı bir şekilde etkilenen bir cilde sahipsin. Tahriş olmaya açık olan cildin için yapman gereken bolca nemlendirmek ve bariyerini güçlendirmek. Daha yoğun nemlendiricilerin yanı sıra hyalunorik asit içeren serumlara yönelebilirsin. Böylece cildin gerekli olan vitamini alarak kendini güçlendirir ve yaz-kış dengesi hep aynı olur!

Parfümsüz ve doğal içerikli ürünlere yönelmelisiniz!

Parfümsüz ve doğal içerikli ürünlere yönelmelisiniz!

Cildiniz karma bir yapıya sahip olduğu için nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Size iyi gelecek olan ürünler doğal olanlar! Kışa geçmeniz ile birlikte yumuşak bir temizleyici kullanmaya başlayabilirsiniz. Hem nem dengesini korumuş olursunuz hem de kışa karşı yüzünüzün hazırlıklı olmasını sağlamış olursunuz. Soğuktan korumaya çalışırken dengesini bozmak yerine daha nazik bir şekilde yaklaşmış olursunuz!

Yağ içermeyen ürünleri tercih etmelisiniz!

Yağ içermeyen ürünleri tercih etmelisiniz!

Yağlı cildi olan sizlerin kış geldiği için daha yoğun ürünler kullanmaya yönelmemesi gerekir. Sizin cildinizin için en iyisi hafif ve jel bazlı temizleyicilerdir. Yağ içermeyen ürünlerle nem dengesini koruyabilir ve ekstra yağlanmayı önleyebilirsiniz. Ayrıca günlük su ihtiyacını karşılayarak hem vücudunuza hem de cildinize canlılık kazandırabilirsiniz! Cildinizi yağ ile beslemek yerine ona daha sakin bir şekilde yaklaşmalısınız.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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