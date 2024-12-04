8 Soruda Aralık Ayına Özel Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!
8 Soruda Aralık Ayına Özel Sana Bir Bakım Tüyosu Veriyoruz!
Aralık ayına geçişle birlikte havalar iyice soğumaya başlar. Cildimize yaptığımız bakımda da değişikliğe gidilmesi gerekir. Hava sıcaklığının değişimi, esen rüzgarların değişmesi gibi etkenler cildimizi farklı şekillerde etkileyebilir. Gelin hep beraber aralık ayında uygulamanız gereken cilt bakım tüyosuna bakalım!
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1. Kış aylarında cilt bakımı rutininizde herhangi bir değişikliğe gider misiniz?
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2. Soğuk havalar cildinizi nasıl etkiler?
3. Yüzünüzü nemlendirmek için hangi ürünler kullanırsınız?
4. Cilt tipinizin ne olduğunu biliyor musunuz?
5. Cildinizin soğuk havalarda ekstra hassas hale geldiğini düşünüyor musunuz?
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6. Kış aylarında duş alırken kullandığınız suyun sıcaklığını artırmaya eğilimli misiniz?
7. Su tüketiminizin yeterli seviyede olduğunu düşünüyor musunuz?
8. Cilt bakımı ürünü seçerken nelere dikkat edersiniz?
Cilt bariyerini güçlendirecek ürünler kullanmalısın!
Parfümsüz ve doğal içerikli ürünlere yönelmelisiniz!
Yağ içermeyen ürünleri tercih etmelisiniz!
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