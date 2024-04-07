7 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Nisan Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
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Şanlıurfa’daki Süper Kupa'da Fenerbahçe U19 takımının sahadan çekilmesinin ardından gözler TFF’ye çevrildi. Süper Kupa’yı hükmen Galatasaray kazanacak ancak süreç nasıl işleyecek? Fenerbahçe ceza alacak mı? İşte Fenerbahçe’nin, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi sonrasında oluşacak senaryolar…
Fenerbahçe, Şanlıurfaya'ya alınan Süper Kupa maçının tarihinin istediği gibi olmaması sonrasında karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Karşılaşmanın 50. saniyesinde Galatasaray Mauro Icardi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli futbolcular golün santrasını yapmadan kenardan gelen işaretle sahadan ayrıldı. Bir anda ülkenin gündemine oturan olay sırasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tribünde gülümsemesi de sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasını yalanladı.
Yaptığı enteresan ruhani çalışmalarla (kapandığı inzivayı hatırlayanlar ne demek istediğimi anlatı), aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla magazinde sıklıkla yer verdiğimiz isimlerden bir tanesi Çağla Şıkel. Yıllardır ekran önünde olan isimlerden biri Çağla Şıkel, haliyle değişimine de şahitlik ediyoruz. Kendisinin son videosundaki dudakları ise hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmayı başardı.
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, 2. dakika itibarıyla sahadan çekildi. Maçın ilk dakikası içinde gol atmayı başaran Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Survivor All Star'da yine heyecan dolu bir bölüm ekrana geldi. Ödül oyunu için bir araya gelen takımlardan Kırmızı takım açık ara yarışı önde kapatırken, bu duruma isyan eden Damla Can, yapıma koydukları oyun için rest çekti.
Suudi Arabistan’da oynanamayan Süper Kupa maçı Şanlıurfa’ya alındı ancak Fenerbahçe takımı A Takımı ile sahaya çıkmadı. U19 ile sahaya çıkan Fenerbahçe, 50. Dakikada Icardi’nin golüne engel olamadı, golün santrasını yapmadan da sahadan çekildi. İşte Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesine verilen tepkilerden bazıları:
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