Fenerbahçe Sahadan Çekildi: Şimdi Ne Olacak? Galatasaray Kupa Alacak mı? Fenerbahçe Ceza Alacak mı?

Şanlıurfa’daki Süper Kupa'da Fenerbahçe U19 takımının sahadan çekilmesinin ardından gözler TFF’ye çevrildi. Süper Kupa’yı hükmen Galatasaray kazanacak ancak süreç nasıl işleyecek? Fenerbahçe ceza alacak mı? İşte Fenerbahçe’nin, Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi sonrasında oluşacak senaryolar…