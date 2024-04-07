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Fenerbahçe’nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Görüntüsü Damga Vurdu

Fenerbahçe’nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Görüntüsü Damga Vurdu

Fenerbahçe galatasaray Süper Kupa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.04.2024 - 22:47

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile sahaya çıktığı, 50. saniyede yedikleri golden sonra sahadan çekildiği Süper Kupa maçına damga vuran olaylardan biri de Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin görüntüsü oldu. Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği sırada kameralar TFF Başkanını gösterdi, bu sırada Büyükekşi'nin gülüyor olması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile Mauro Icardi’nin attığı golden sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler.

Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile Mauro Icardi’nin attığı golden sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Mehmet Büyükekşi'nin tribünde gülümsemesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Mehmet Büyükekşi'nin tribünde gülümsemesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.
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