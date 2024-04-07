Fenerbahçe’nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Görüntüsü Damga Vurdu

Fenerbahçe'nin U19 takımı ile sahaya çıktığı, 50. saniyede yedikleri golden sonra sahadan çekildiği Süper Kupa maçına damga vuran olaylardan biri de Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin görüntüsü oldu. Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği sırada kameralar TFF Başkanını gösterdi, bu sırada Büyükekşi'nin gülüyor olması sosyal medyada büyük tepki çekti.