Fenerbahçe’nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Görüntüsü Damga Vurdu
Fenerbahçe’nin Sahadan Çekildiği Süper Kupa Maçına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Görüntüsü Damga Vurdu
Fenerbahçe'nin U19 takımı ile sahaya çıktığı, 50. saniyede yedikleri golden sonra sahadan çekildiği Süper Kupa maçına damga vuran olaylardan biri de Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin görüntüsü oldu. Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği sırada kameralar TFF Başkanını gösterdi, bu sırada Büyükekşi'nin gülüyor olması sosyal medyada büyük tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şanlıurfa’daki Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile Mauro Icardi’nin attığı golden sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler.
Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.
Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından Mehmet Büyükekşi'nin tribünde gülümsemesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda