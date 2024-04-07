Wanda Nara Sahadan Çekilen Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı: "Futbol Cesurlar İçindir!"
Wanda Nara Sahadan Çekilen Fenerbahçe'ye Gönderme Yaptı: "Futbol Cesurlar İçindir!"
Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, 2. dakika itibarıyla sahadan çekildi. Maçın ilk dakikası içinde gol atmayı başaran Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
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Fenerbahçe Spor Kulübü, taleplerinin TFF tarafından reddedilmesinin ardından Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.
İkinci dakikada sahadan çekileceği açıklanan U19 takımı, ilk dakika içinde yediği golle 1-0 geriye düştü.
Alınan bu karar bazı taraftarlar tarafından desteklenirken, bazı taraftarlar kararın yanlış olduğunu dile getirdi.
Maçtaki tek golün sahibi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, olayların ardından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Wanda Nara yaptığı paylaşıma yazdığı "Futbol cesurlar içindir" notunun ardından Şampiyonlar diyerek eşini tebrik etti.
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Wanda sen fikir beyan etme gözünü seveyim, daha iyi yaptığın şeyleri yap.. Kıçını başını açmak gibi mesela... 😀
"Fazla tevazunun sonu orospudan nasihat dinlemektir" - Braveheart
🤣🤣🤣🤣
Wanda nara sesleniyorum. Tarihi kucağa oturanlar degil dik duranlar yazar! iyi ki Fenerbahçeliyim