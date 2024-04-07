Süper Kupa Finaline U19 Takımıyla Çıkıp Maçtan Çekilen Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi!
Süper Kupa Finaline U19 Takımıyla Çıkıp Maçtan Çekilen Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi!
Fenerbahçe futbol takımı, TFF'den talep ettiği ertelemenin reddedilmesinin ardından Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkarak 2. dakikada maçtan çekilme kararı almıştı. Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden resmi açıklama geldi.
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve yaşanan kriz sebebiyle ertelenen Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağı TFF tarafından açıklanmıştı.
Programındaki yoğunluk sebebiyle maçın başka bir tarihe alınmasını isteyen Fenerbahçe'nin talebi Federasyon tarafından reddedilince maça U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.
Maçın 50. saniyesinde 1-0 geriye düşen Fenerbahçe U19 takımı, daha önce alınan karar gereği 2. dakikada sahadan ayrılarak maçtan çekildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden alınan bu kararla ilgili resmi bir açıklama yayınlandı.
Resmi açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlardan destek geldi.
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