Görüş Bildir
Haberler
Spor
Süper Kupa Finaline U19 Takımıyla Çıkıp Maçtan Çekilen Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi!

Süper Kupa Finaline U19 Takımıyla Çıkıp Maçtan Çekilen Fenerbahçe'den Resmi Açıklama Geldi!

Fenerbahçe
themyscira - Misafir Editör
07.04.2024 - 22:53

Fenerbahçe futbol takımı, TFF'den talep ettiği ertelemenin reddedilmesinin ardından Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkarak 2. dakikada maçtan çekilme kararı almıştı. Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve yaşanan kriz sebebiyle ertelenen Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağı TFF tarafından açıklanmıştı.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ve yaşanan kriz sebebiyle ertelenen Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağı TFF tarafından açıklanmıştı.

Programındaki yoğunluk sebebiyle maçın başka bir tarihe alınmasını isteyen Fenerbahçe'nin talebi Federasyon tarafından reddedilince maça U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Programındaki yoğunluk sebebiyle maçın başka bir tarihe alınmasını isteyen Fenerbahçe'nin talebi Federasyon tarafından reddedilince maça U19 takımıyla çıkma kararı almıştı.

Maçın 50. saniyesinde 1-0 geriye düşen Fenerbahçe U19 takımı, daha önce alınan karar gereği 2. dakikada sahadan ayrılarak maçtan çekildi.

Maçın 50. saniyesinde 1-0 geriye düşen Fenerbahçe U19 takımı, daha önce alınan karar gereği 2. dakikada sahadan ayrılarak maçtan çekildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden alınan bu kararla ilgili resmi bir açıklama yayınlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden alınan bu kararla ilgili resmi bir açıklama yayınlandı.

Resmi açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlardan destek geldi.

Resmi açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlardan destek geldi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?