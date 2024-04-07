“AK Parti’de ByLock Kullananlar İfşa Oldu” İddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yalanlama
“AK Parti’de ByLock Kullananlar İfşa Oldu” İddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kurulduğu günden bu yana asılsız iddiaların gerçeğini paylaşmak için çalışma yürütüyor.
Yapılan son paylaşımda, terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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