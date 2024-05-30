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6 Şubat Depreminde Yıkılan Yeni Bina İçin Kendi İmkanlarıyla Delil Toplayan Vatandaş Dava Açtı

6 Şubat Depreminde Yıkılan Yeni Bina İçin Kendi İmkanlarıyla Delil Toplayan Vatandaş Dava Açtı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 18:40

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Süheyl Sümbültepe, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaybettiği yakınları için bir buçuk yıl boyunca kendi imkanlarıyla delil topladı. Hatay İskenderun’da yer alan henüz 3 yıllık yeni bir binada kaybettiği yakınları için adalet isteyen Süheyl Sümbültepe, internetteki deprem belgesellerini izleyerek kendine bir plan çıkardı ve çalışmalara başladı.

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Binanın gece yaşanan depremde yarısı ardından ise öğleden sonra yaşanan ikinci depremde diğer yarısı yıkılmıştı.

Binanın gece yaşanan depremde yarısı ardından ise öğleden sonra yaşanan ikinci depremde diğer yarısı yıkılmıştı.

Süheyl Sümbültepe, binanın yıkılma sebebini öğrenmek adına yakınlarıyla birlikte araştırmaya ve delil toplamaya başladı.

Süheyl Sümbültepe, binanın yıkılma sebebini öğrenmek adına yakınlarıyla birlikte araştırmaya ve delil toplamaya başladı.

Enkazda kaba inşaat fotoğraflarını bulan Süheyl Sümbültepe, araştırmaları sonucu soruşturmanın gidişatını değiştirecek deliller buldu.

Enkazda kaba inşaat fotoğraflarını bulan Süheyl Sümbültepe, araştırmaları sonucu soruşturmanın gidişatını değiştirecek deliller buldu.

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