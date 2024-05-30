6 Şubat Depreminde Yıkılan Yeni Bina İçin Kendi İmkanlarıyla Delil Toplayan Vatandaş Dava Açtı

Süheyl Sümbültepe, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kaybettiği yakınları için bir buçuk yıl boyunca kendi imkanlarıyla delil topladı. Hatay İskenderun’da yer alan henüz 3 yıllık yeni bir binada kaybettiği yakınları için adalet isteyen Süheyl Sümbültepe, internetteki deprem belgesellerini izleyerek kendine bir plan çıkardı ve çalışmalara başladı.