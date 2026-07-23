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50’den Fazla Kahve! Café Aromis’i İnceliyoruz!

etiket 50’den Fazla Kahve! Café Aromis’i İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 12:36
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Dışarıda kahve içmeye çok para mı harcıyorsun? Eve şöyle tüüüüm kahveleri yapabileceğin güzel bir kahve makinesi mi arıyorsun? O zaman doğru yerdesin!

50'den fazla kahve çeşidini yapabilen Philips Café Aromis 8000 Serisi'ni senin için araştırdık. İşte kahve alışkanlıklarını tamamen değiştirecek, aklınızı başınızdan alacak o detaylar:

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Kafe menüsü ayağınıza geldi.

Kafe menüsü ayağınıza geldi.

Tek dokunuşla tam 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneğiyle evde adeta kendi kafenizi açıyorsunuz. Espresso, Macchiato, Cappuccino zaten elinizin altında ama canınız o an Americano ya da Flat White mı istedi? Saniyeler içinde bardağınızda hazır oluyor.

12 saat beklemek tarihe karışıyor!

12 saat beklemek tarihe karışıyor!

Soğuk kahve severler, buraya toplanın! Geleneksel yöntemlerle tam 12 saatte demlenen o canım Cold Brew, Café Aromis’in BrewExtract teknolojisi sayesinde sadece 5 dakikada hazır oluyor. Yüksek basınçlı soğuk su sistemiyle çekirdeklerin tüm aromasını anında bardağa aktarıyor. Yaz sıcaklarında ya da canınız her soğuk kahve çektiğinde saatlerce bekleme çilesi tamamen bitiyor.

Yataktan kalkmadan kahveniz hazır.

Yataktan kalkmadan kahveniz hazır.

Wi-Fi desteği sayesinde daha gözünüzü açmadan, telefonunuzdan tek tıkla kahvenizi demlemeye başlıyorsunuz. Üstelik sadece hazır tariflerle yetinmek zorunda değilsiniz; kahvenizin sertliğini, su miktarını ve süt oranını telefonunuzdan kendi keyfinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Süt sistemi 10 saniyede temizleniyor.

Süt sistemi 10 saniyede temizleniyor.

Kabus gibi olan o borulu köpürtücü temizliğini unutun; borusuz tasarımı musluk altında saniyeler içinde tertemiz oluyor. 'Kahve makinesi almak istiyorum ama temizliği çok zor' diyenlerin tüm bahanelerini ortadan kaldıran bu sistem, sadece suyun altına tutularak tertemiz hale geliyor.

Bitkisel sütler bile kadife gibi.

Yulaf, badem veya soya sütü fark etmeksizin her seferinde barista elinden çıkmış gibi kusursuz köpük elde ediyorsunuz. Latte art yapacak seviyede yoğun, pürüzsüz ve sönmeyen bir süt köpüğü hazırlayarak evdeki kahve deneyiminizi tamamen profesyonel bir seviyeye taşıyor.

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Herkesin damak zevki profilinizde saklı.

Beş farklı kullanıcı hafızası sayesinde evdeki herkesin tam istediği kahve ayarını tek tıkla hafızasında tutuyor. 'Benim kahvem bol köpüklü olsun, anneminki sert olsun' karmaşası bitiyor; herkes kendi profilini seçip favori kahvesine tek dokunuşla kavuşuyor.

Sabahları kimseyi uyandırmadan öğütüyor.

Sabahları kimseyi uyandırmadan öğütüyor.

Dayanıklı seramik öğütücüsü çekirdekleri hiç yakmadan ve etrafa zerre gürültü yapmadan tam kıvamında hazırlıyor. 12 farklı öğütme derecesi sunan bu sistem, sabahın köründe evdekileri uyandırma korkusu yaşamadan taptaze çekirdek kokusuyla uyanmanızı sağlıyor.

Mutfağın yeni yıldızı!

Mutfağın yeni yıldızı!

Krom ve paslanmaz çelikten oluşan premium tasarımıyla mutfağa giren herkesin gözünü ilk olarak kendine çekiyor. Sadece işlevsel bir cihaz değil, aynı zamanda mutfağınızın havasını değiştiren, lüks bir İtalyan kafesindeymişsiniz hissi veren şık bir dekorasyon objesine dönüşüyor.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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