30 Ocak’ta Açıklanabilir: Büyükşehirdeki Memurlar Tazminat mı Alacak?

Sputnik’te yer alan habere göre; fahiş kira artışları başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşamanın maliyetinin Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek seyrettiği biliniyor. Bu nedenle de memurların büyükşehirlerde görev almayı fazla tercih etmediği ve tayin isteklerinde artışlar yaşandığı belirtiliyor. AK Parti'nin, bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin daha yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu'da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışma yaptığı kaydediliyor.