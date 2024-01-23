30 Ocak’ta Açıklanabilir: Büyükşehirdeki Memurlar Tazminat mı Alacak?
AK Parti, yerel seçimler için seçim beyannamesini 30 Ocak Salı günü açıklayacak. AK Parti’nin seçim beyannamesindeki en dikkat çeken konulardan biri de ekonomi olacak. Özellikle artık memurların çalışması için yaşanmaz hale gelen büyükşehirler için özel çalışma yapılacağı iddia ediliyor. Büyükşehirlerde memur olanların, tazminat verilebileceği ifade ediliyor.
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetinin ceremesini en fazla çeken meslek gruplarından biri de memurlar olarak gözüküyor.
Özellikle büyükşehirlerde görevli kamu çalışanları, enflasyonla birlikte yüksek kiralarla da ‘boğuşuyor’
Son açılanan TUİK enflasyon verisiyle birlikte memurların 6 aylık zammı yüzde 37,57 olmuştu. Ayrıca bunun üzerine yüzde 15 toplu sözleşme zammı da eklenecek.
Ancak AK Parti’nin memur maaşları için tek zam planı bu değil.
Sputnik’te yer alan habere göre; fahiş kira artışları başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşamanın maliyetinin Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek seyrettiği biliniyor. Bu nedenle de memurların büyükşehirlerde görev almayı fazla tercih etmediği ve tayin isteklerinde artışlar yaşandığı belirtiliyor. AK Parti'nin, bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin daha yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu'da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışma yaptığı kaydediliyor.