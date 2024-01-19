Ankara'dan Zam Haberi Geldi! Ankara'da Zamlı Taksi Tarifesi Bugün Başlıyor
Ankara'dan Zam Haberi Geldi! Ankara'da Zamlı Taksi Tarifesi Bugün Başlıyor
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Yeni yılın ardından peş peşe gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi: Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi!
Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksi ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.
İşte, Ankara yeni taksi fiyatları
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nca düzenlenen Ankara 'Taksi fiyat tarifesi' sosyal medyada paylaşıldı.
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