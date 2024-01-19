Ankara'dan Zam Haberi Geldi! Ankara'da Zamlı Taksi Tarifesi Bugün Başlıyor

Elips Haber'e açıklamada bulunan Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, indi-bindi ücretine yüzde 50 oranında zam geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamasında, kilometre ücretlerinde yüzde 30 civarı zam yapıldığına dikkat çekti. İşte, Yiğiner'in o açıklaması:

'Ücret tarifemizi bugünden itibaren geçerli olacak şekilde güncelledik. Taksiye binen bir vatandaş duraktan çıkan taksiye 75 TL ödeyecek. Kısa mesafe olan indi-bindi ücreti 50 TL'den 75 TL'ye çıktı. Onun dışında kalan kısma yüzde 30 civarında zam yaptık. Kilometre ücretini 15 TL'den 20 TL'ye, taksi açılış ücretini ise 18 TL'den 25 TL'ye çıkardık'