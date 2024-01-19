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Ankara'dan Zam Haberi Geldi! Ankara'da Zamlı Taksi Tarifesi Bugün Başlıyor

Ankara'dan Zam Haberi Geldi! Ankara'da Zamlı Taksi Tarifesi Bugün Başlıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.01.2024 - 14:18 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 14:31

İstanbul'dan sonra Ankara'da da taksi ücretlerine zam geldi! Ankara'da 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacağı ifade edilen zamlarla birlikte taksimetre ücretleri güncellendi. İndi bindi ücretleri yüzde 50 oranında arttı. 

İşte, Ankara'da taksimetre ücretleri...

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Yeni yılın ardından peş peşe gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi: Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi!

Yeni yılın ardından peş peşe gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi: Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi!

Ankaralılar, 19 Ocak 2024 tarihinden itibaren zamlı tarifeden taksiye binecek. Yeni tarifeye göre, taksimetre ücretleri birim zamanda (1 dakikada) 2 TL olacak şekilde düzenlendi.

Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksi ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, taksi ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Elips Haber'e açıklamada bulunan Ankara Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, indi-bindi ücretine yüzde 50 oranında zam geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklamasında, kilometre ücretlerinde yüzde 30 civarı zam yapıldığına dikkat çekti. İşte, Yiğiner'in o açıklaması: 

'Ücret tarifemizi bugünden itibaren geçerli olacak şekilde güncelledik. Taksiye binen bir vatandaş duraktan çıkan taksiye 75 TL ödeyecek. Kısa mesafe olan indi-bindi ücreti 50 TL'den 75 TL'ye çıktı. Onun dışında kalan kısma yüzde 30 civarında zam yaptık. Kilometre ücretini 15 TL'den 20 TL'ye, taksi açılış ücretini ise 18 TL'den 25 TL'ye çıkardık'

İşte, Ankara yeni taksi fiyatları

İşte, Ankara yeni taksi fiyatları

  • Kısa mesafe indi-bindi ücretinin 50 TL'den 75 TL'ye,

  • Kilometre ücreti 15 TL'den 20 TL'ye,

  • Taksi açılış ücreti ise 18 TL'den 25 TL'ye yükseltildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nca düzenlenen Ankara 'Taksi fiyat tarifesi' sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nca düzenlenen Ankara 'Taksi fiyat tarifesi' sosyal medyada paylaşıldı.

Yayınlanan belgeye göre, yönetim kurulunun 16.01.2024 tarih ve 2024/19 sayılı kararı ile Ankara'da yeni taksi fiyat tarifesine geçildi.

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