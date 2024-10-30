30 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Can Yaman İspanya'da düzenlenecek 2. South Intertanional Series Festival’de Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi.
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Geçtiğimiz gün bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Ural Kaspar'la dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada gelinliğiyle konuşulurken bir kullanıcıdan meşhur olmadan önceki dönemine ait sürpriz bir itiraf geldi!
Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say'ın üçüncü kez nikah masasına oturmaya karar verdiği ortaya çıktı. İlk evliliğini çellist, ikinci evliliğini piyanistle yapan Say'ın üçüncü müstakbel eşinin de flüt sanatçısı olduğu öğrenildi.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel çifti denince akıllara gezdikleri ülkeler ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar geliyor. Son olarak Hande Erçel'i tek paylaşan Hakan Sabancı resmen düşman çatlattı!
Geçtiğimiz günlerde Rafet El Roman, "Genç kızlar artık bana bakmıyor" açıklamasıyla tüm gözleri üzerine çekmişti. TV100'ün haberine göre Uzman Psikolog Yeşim Akıncı Rafet El Roman'ın bu açıklamalarını yorumladı.
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Sihirli Annem'in Perihan teyzesi Gül Onat, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı. Usta oyuncu o günler için "Ne zaman öleceğim acaba diyordum" dedi.
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Kerem Alışık'la ilgili soruları karşısında ateş püskürmüştü. Ünlü isimden tepki üzerine tepki geldi.
Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Onur Akay'ın haberine göre; ABD'den deport edildiği konuşulan oyuncunun intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
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