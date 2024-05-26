27 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
27 Mayıs Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
27.05.2024 - 01:19
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 27 Mayıs Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
Süper Lig’in 38. ve son haftasında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Okan Buruk ve öğrencileri, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, lig tarihindeki 24. kupasına uzandı.
Şampiyon Galatasaray! Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'de Mutlu Sona Ulaştı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, 13 saatlik Amerika yolculuğu için ‘özel uçak’ tahsis etmek yerine ekonomi uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.
Mersin'in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin henüz tamamlanmadığını söyledi. Yapılacak düzenlemeyle, saldırganlığı devam eden ve kuduz riski olan hayvanların uyutulacağını söyleyen Güler, düzenlemenin 10-15 gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. 👇
Katar’ın başkenti Doha’dan İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden Katar Havayollarına ait bir yolcu uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi. Olayda 12 kişi yaralandı.
Uçak yolculuklarında, hava akımı değişikliklerinin yarattığı türbülanslarda yaşanan patlama ve neden olduğu ölümler büyük bir korku yaratmaya başladı. Uçuş uzmanlarına göre, büyük artış yaşanan türbülans vakaları, iklim değişikliği nedeniyle karbondioksit seviyelerindeki artıştan kaynaklanıyor.
Uçuş Uzmanları Uyarıyor: Türbülanslar Neden Bu Kadar Arttı?
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Müjdat Gezen'e "Kızılcık Şerbeti bitsin" diyen oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı! İddiaya göre o kişi, geçtiğimiz günlerde bir gemi seyahatiyle diziden ayrılacağı iddia edilen Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan'dan başkası değilmiş!
AFAD, saat 00.38'de İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı İstanbul'un Avrupa yakasındaki kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedildi.
AFAD Duyurdu: İstanbul'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem!
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