Sokak Hayvanlarının Uyutulması Hakkında AK Parti’den Yeni Açıklama: Hangi Hayvanlar Uyutulacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yapılması planlanan düzenlemenin henüz tamamlanmadığını söyledi. Yapılacak düzenlemeyle, saldırganlığı devam eden ve kuduz riski olan hayvanların uyutulacağını söyleyen Güler, düzenlemenin 10-15 gün içinde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.