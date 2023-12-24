Neler Oluyor?
iyibiryasamOkey%100akbank-genclikFinansbankolipsgamingastrocentergelecekbenim-haberlerikotexkadinhijyeniPhilips Air Fryerxxl İle TariflerBilpopemojile2023enleroyunalkiskalplisuratuzgunsuratyummysurat
Haberler
Finans
25 Kuruşun Maliyetinin Geldiği Son Nokta Sizi Şaşırtabilir

25 Kuruşun Maliyetinin Geldiği Son Nokta Sizi Şaşırtabilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 20:02

Bir zamanlar su, ekmek ve daha birçok ürün satın alabileceğiniz 25 kuruş, artık pek de bir şey ifade etmiyor. Özellikle son yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte, madeni paraların maliyetleri de bir hayli yükseldi. T24'ün haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, maden fiyatlarının yükselmesinin ardından 25 kuruşun son maliyetini açıkladı.

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/25-kurusun-m...

Son yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte tedavüldeki paralarda da bazı sıkıntılar baş gösterdi.

Son yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte tedavüldeki paralarda da bazı sıkıntılar baş gösterdi.

Özellikle 2021'den itibaren yükselişe geçen enflasyon, tedavüldeki madeni paraların değer kaybına sebep oldu. Öyle ki 2022'de maliyetin artmasıyla madeni paralar değerini bir hayli aştı.

Örneğin 25 kuruşu olan bir kişinin ekmek, su ve daha birçok ürünü satın alabileceği yıllar artık tarih oldu.

Örneğin 25 kuruşu olan bir kişinin ekmek, su ve daha birçok ürünü satın alabileceği yıllar artık tarih oldu.
twitter.com

Piyasadaki bozuk para sorununun çözülmesi için ise 2,5 liralık madeni para basılacağı iddia edildi.

Piyasadaki bozuk para sorununun çözülmesi için ise 2,5 liralık madeni para basılacağı iddia edildi.

2,5 liralık madeni paralar tam 34 yıl önce tedavülden kalkmıştı. Bugün gelinen noktada ise 1 TL'nin basım maliyetinin 2 lira 30 kuruşa kadar çıktığı görülmüş, bu sebeple 1 liranın maliyetini düşürmek için gramajı azaltılmıştı. 

Nikel oranının da azaltıldığı 1 TL, eski alaşımla basılıyor olsaydı bugünkü maliyeti ise 3,5 liraya kadar ulaşacaktı.

Burada tüm detaylardan bahsetmiştik;

1 TL'nin maliyeti azaltıldı, belki de 2,5 TL yolda. Peki ya 25 kuruşun maliyeti ne kadar oldu?

1 TL'nin maliyeti azaltıldı, belki de 2,5 TL yolda. Peki ya 25 kuruşun maliyeti ne kadar oldu?

T24'ün aktardığına göre, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, madeni paraların basımında kullanılan maden fiyatlarının yükselmesine dair bir konuşma yaptı. 

Demir, bozuk paralarda kullanılan alaşımların maliyetlerini detaylandırdı, madeni paralarda kullanılan bakır, nikel ve çinkonun piyasa fiyatına dikkat çekti.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 25 kuruşun maliyetinin 1.64 TL'yi bulduğunu açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 25 kuruşun maliyetinin 1.64 TL'yi bulduğunu açıkladı.

Demir, yaptığı açıklamada 25 kuruşun maliyetinin 1.64 TL'ye50 kuruşun maliyetinin 2.31 TL'ye ve 1 TL’nin maliyetinin de 2.77 TL'ye ulaştığını aktardı.

Demir, yaptığı açıklamalarda '1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL’nin maliyeti 3 TL’ye yaklaştı. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler. Ekmeğin 10 lira olduğu yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Sana Özel Seçtiklerimiz
Daha Fazla Sana Özel İçerikler
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
9
5
3
2
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?