25 Kuruşun Maliyetinin Geldiği Son Nokta Sizi Şaşırtabilir
25 Kuruşun Maliyetinin Geldiği Son Nokta Sizi Şaşırtabilir
24.12.2023 - 20:02
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/25-kurusun-m...
Bir zamanlar su, ekmek ve daha birçok ürün satın alabileceğiniz 25 kuruş, artık pek de bir şey ifade etmiyor. Özellikle son yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte, madeni paraların maliyetleri de bir hayli yükseldi. T24'ün haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, maden fiyatlarının yükselmesinin ardından 25 kuruşun son maliyetini açıkladı.
Son yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte tedavüldeki paralarda da bazı sıkıntılar baş gösterdi.
Örneğin 25 kuruşu olan bir kişinin ekmek, su ve daha birçok ürünü satın alabileceği yıllar artık tarih oldu.
Piyasadaki bozuk para sorununun çözülmesi için ise 2,5 liralık madeni para basılacağı iddia edildi.
1 TL'nin maliyeti azaltıldı, belki de 2,5 TL yolda. Peki ya 25 kuruşun maliyeti ne kadar oldu?
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 25 kuruşun maliyetinin 1.64 TL'yi bulduğunu açıkladı.
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