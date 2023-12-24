25 Kuruşun Maliyetinin Geldiği Son Nokta Sizi Şaşırtabilir

Bir zamanlar su, ekmek ve daha birçok ürün satın alabileceğiniz 25 kuruş, artık pek de bir şey ifade etmiyor. Özellikle son yıllarda enflasyonun artmasıyla birlikte, madeni paraların maliyetleri de bir hayli yükseldi. T24'ün haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, maden fiyatlarının yükselmesinin ardından 25 kuruşun son maliyetini açıkladı.