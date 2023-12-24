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Canlı Yayında Konuştu! AK Parti'den Asgari Ücret İçin Tarih Geldi

Canlı Yayında Konuştu! AK Parti'den Asgari Ücret İçin Tarih Geldi

Asgari Ücret
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.12.2023 - 16:04

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan asgari ücretle ilgili mesaj geldi. Akbaşoğlu, asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü açıklanacağını söyledi.

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Türkiye'de aralık ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca işçinin gözü yine asgari ücrete çevrildi.

Türkiye'de aralık ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca işçinin gözü yine asgari ücrete çevrildi.

Görüşmelerin devam ettiği asgari ücretle ilgili AK Parti cephesinden de bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.

Görüşmelerin devam ettiği asgari ücretle ilgili AK Parti cephesinden de bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kanal 7'de canlı yayında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin bu cuma gününe kadar açıklanacağını söyledi.

Kanal 7'de canlı yayında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin bu cuma gününe kadar açıklanacağını söyledi.

Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz."

Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu konuşmasında ayrıca asgari ücretin iki kez yerine bir kez belirleneceğini hatırlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu konuşmasında ayrıca asgari ücretin iki kez yerine bir kez belirleneceğini hatırlattı.
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Asgari ücret halen bir işçi için aylık net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Türkiye'de şu an açlık sınırı ise 14 bin 25 TL seviyesine geldi.

Asgari ücret halen bir işçi için aylık net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Türkiye'de şu an açlık sınırı ise 14 bin 25 TL seviyesine geldi.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak?

  • Yüzde 35’lik zamda 15 bin 392 lira

  • Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

  • Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

  • Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

  • Yüzde 55’lik zamda 17 bin 673 lira

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