Canlı Yayında Konuştu! AK Parti'den Asgari Ücret İçin Tarih Geldi
Canlı Yayında Konuştu! AK Parti'den Asgari Ücret İçin Tarih Geldi
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Türkiye'de aralık ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca işçinin gözü yine asgari ücrete çevrildi.
Görüşmelerin devam ettiği asgari ücretle ilgili AK Parti cephesinden de bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kanal 7'de canlı yayında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin bu cuma gününe kadar açıklanacağını söyledi.
Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz."
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu konuşmasında ayrıca asgari ücretin iki kez yerine bir kez belirleneceğini hatırlattı.
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Asgari ücret halen bir işçi için aylık net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Türkiye'de şu an açlık sınırı ise 14 bin 25 TL seviyesine geldi.
Asgari ücret ne kadar olacak?
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