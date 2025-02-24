24 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
24 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayan lider Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılınca sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Lemina, performansıyla övgü alırken, teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağı oldu.
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Trabzonspor, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından bir açıklama yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçları Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetmesini istediklerini belirtti.
Kendini hoca olarak tanıtan bir kişinin, kadınların araba kullanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki çekti. Kadınların yalnızca zaruri durumlarda araç kullanabileceğini savunan şahıs, erkeklerin dikkatini çekmek için araba kullanamayacaklarını belirtti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumu kritik. Vatikan, yaptığı açıklamada Papa'nın astım krizi geçirdiğini ve oksijen desteğini aldığını belirtti. Daha sonra Papa'ya kan nakli yapıldığı ortaya çıktı. Papa'nın bilinci açık olsa da henüz sağlığına tam olarak kavuşamadığı belirtiliyor. Papa'nın kritik sağlık durumu ise akıllara ünlü kahin Nostradamus'u getirdi.
Spor dünyasında heyecanın eksik olmadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Özellikle futbol gündemi her zaman olduğu gibi çok hareketliydi. Herkesi derbi heyecanı sardı. Bakalım geçtiğimiz hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla olaylara nasıl renk katmış?
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Esra Erol'da programında diğer tüm gündüz kuşağı programlarında olduğu gibi ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. İzlediği uygunsuz görüntülerdeki kadınları karısına benzeten Onur'un yasaklı madde bağımlısı olduğu ve eşini öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıkmıştı. Bugünkü programda Onur'un Zeliha'yı pokemona benzetmesi izleyenleri şaşkına çevirdi.
Sosyal medyanın hayatımıza iyice yerleşmesiyle birlikte, özellikle Z kuşağı günün büyük bir kısmını TikTok ve Instagram Reels gibi kısa videolar izleyerek geçiriyor. Ancak gönderilen videoların izlenmemesi bir genci harekete geçirdi. @selinlikliks isimli TikTok kullanıcısı, arkadaşlarının izlemeyip geçtikleri videoları bir sınava dönüştürdü.
Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yönetmen Sinan Çetin’in İstanbul Sarıyer’deki bir arsaya usulsüz bir şekilde 4-5 adet ilave yapı yaptırdığı iddiasıyla gelen ihbar üzerine “Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma” suçlarından soruşturma başlattı.
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz yıl büyük bir acı yaşadı ve bu acı hayatını tamamen değiştirdi. Kardeşi Işık İpek’in ani vefatının ardından müziği bırakan sanatçı, yepyeni bir sektöre adım attı. Kendi işini kurarak bambaşka bir yol çizen İpek, bu kararıyla sevenlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Peki ünlü şarkıcının yeni mesleği ne? İşte detaylar…
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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