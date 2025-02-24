İfadesi Alınacak: Yönetmen Sinan Çetin Hakkında Soruşturma Başlatıldı
İfadesi Alınacak: Yönetmen Sinan Çetin Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Yönetmen Sinan Çetin, İstanbul Sarıyer'de bir arsaya usulsüz ilave yapı yaptırdığı iddiası ile ifadeye çağrıldı.
Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yönetmen Sinan Çetin’in İstanbul Sarıyer’deki bir arsaya usulsüz bir şekilde 4-5 adet ilave yapı yaptırdığı iddiasıyla gelen ihbar üzerine “Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma” suçlarından soruşturma başlattı.
Sinan Çetin ifadeye çağırıldı. Çetin, 26 Şubat Çarşamba günü saat 10:30’da savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verecek.
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Yönetmen Sinan Çetin hakkında 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
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Soruşturmanın nedeni; Usulsüz ilave yapı iddiası!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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