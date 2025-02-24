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Sinan Çetin Kimdir, Nereli? Yönetmen Sinan Çetin Filmleri ve Dizileri

Sinan Çetin Kimdir, Nereli? Yönetmen Sinan Çetin Filmleri ve Dizileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 17:19

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, ifadeye çağrılmasının ardından gündeme geldi. Sinan Çetin, bugüne kadar magazin manşetlerinde pek fazla yer almamış, zaman zaman en popüler yapımı 'Avrupa Yakası' ile ilgili itiraflarının ardından gündeme gelmişti. Çıkan haberlerin ardından Sinan Çetin'in hayatı ise merak konusu oldu. 'Sinan Çetin neden ifadeye çağrıldı?' sorusunun yanısıra, 'Sinan Çetin kimdir?' sorusu da araştırılmaya başlandı. 

Sinan Çetin, özellikle yönetmen ve yapımcı kimliği ile ses getirdi, televizyon ekranlarında sunduğu programla da tanındı.

Peki Sinan Çetin kimdir, nereli?

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Sinan Çetin Kimdir, Nereli?

Sinan Çetin Kimdir, Nereli?

Sinan Çetin, hayatı boyunca birçok film ve dizide yer almış, özellikle de yönetmen kimliğiyle tanınmış bir isimdir. Sinan Çetin yapımcı ve yönetmen kimliği ile milyonların tanıdığı bir isim olmuştur. Çetin, bugüne kadar milyonların izlediği filmlerin arkasında yer almıştır.

Sinan Çetin, 1953 yılında Van'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Erzincan'ın bir ilçesinde tamamladı, daha sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Çetin, ortaokul, lise ve üniversite hayatını burada tamamladı. Ünlü isim Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu ve ayrıca Eczacılık Bölümü okudu.

Sinan Çetin'in Sinema Kariyeri

Sinan Çetin'in Sinema Kariyeri

Sinan Çetin, sinema kariyerine 1970'li yıllarda fotoğraf çekerek başladı. 1975 yılında yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği Hanzo isimli filmde yardımcı yönetmen oldu. Çetin, Atıf Yılmaz ve Şerif Gören ile birlikte çalışarak kendini geliştirdi. Birçok yapıma imza atan isim Plato Film isimli sinema ve televizyon yapım şirketini kurdu.

Plato Film özellikle Avrupa Yakası'nın yapımcılığını üstlenerek tanındı.

Yönetmen Sinan Çetin Filmleri ve TV Dizileri

Yönetmen Sinan Çetin Filmleri ve TV Dizileri

Sinan Çetin 1993 ve 2003 yılları arasında 'Film Gibi' isimli televizyon programının sunuculuğunu yaptı. Bu program ile ismini geniş kitlelere duyurdu. 

Sinan Çetin'in yönettiği filmler:

  • 1980 – Bir Günün Hikayesi                               

  • 1982 – Çiçek Abbas                             

  • 1982 – Çirkinler de Sever         

  • 1985 – 14 Numara                   

  • 1986 – Gökyüzü                      

  • 1986 – Prenses                                   

  • 1993 – Berlin in Berlin             

  • 1995 – Bay E                           

  • 1999 – Propaganda

  • 2001 – Komser Şekspir             

  • 2006 – Türkiye'nin Hatıra Defteri                     

  • 2007 – Romantik                     

  • 2011 – Kağıt                

  • 2012 – Çanakkale Çocukları                 

  • 2018 – Amerikalı Kız

Sinan Çetin'in yapımcısı olduğu TV dizileri:

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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